La Xunta cifra en el 10% el seguimiento de la huelga de docentes en esta primera jornada

La Consellería de Educación ha cifrado en el 10,03% el seguimiento de la huelga de docentes convocada para este martes y este miércoles por la CIG y STEG.

En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha acusado a la central sindical de "apostar por el conflicto" y ha recordado que "en Galicia ya existe un marco de negociación".

En concreto, se ha referido al acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo, un acuerdo firmado por CC.OO., ANPE y UGT en el año 2023 y al que la semana pasada se adhirió CSIF "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

"En este caso, se están viendo claramente las dos formas de entender y de desarrollar el trabajo cotidiano. Por una parte, unos apuestan por el conflicto, por romper todos los puentes sin importar nada", ha afeado el conselleiro en declaraciones recogidas por Europa Press.

De este modo, ha recriminado a la CIG y a STEG que esta convocatoria de huelga se produzca en días de evaluación, "algo inaudito que está pensado para tomar como rehenes a los alumnos y a las familias, para generar el malestar y el descontento en las familias", ha reflexionado.

Asimismo, ha acusado a la CIG de "anteponer sus intereses políticos al bienestar del alumnado", así como de "autoexcluirse" del marco de negociación.

"En toda mi trayectoria como responsable político de la Consellería de Educación, nunca fuimos capaces de firmar un acuerdo con la CIG-Ensino", ha lamentado.

Por su parte, consultada por Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha insistido en que el acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo "está totalmente superado" y ha recordado que "fue denunciado por los propios sindicatos firmantes".

Con todo, el conselleiro ha reconocido que, "aunque el sistema educativo ya es bueno, hay que seguir mejorando" y ha asegurado que "la inmensa mayoría del profesorado va a estar a la altura, los equipos directivos van a estar a altura y van a cumplir con las evaluaciones del alumnado".

Cerca de mil personas se concentran ante el edificio de la Xunta en A Coruña

Cerca de mil personas han participado en la manifestación organizada por la sección sindical y que ha finalizado ante el edificio de la Xunta de Galicia en Monelos, en la ciudad de A Coruña.

Allí han leído un manifiesto donde agradecieron la asistencia "teniendo en cuenta la climatología y todos los vientos que soplan en contra de la enseñanza pública", subrayando que las protestas responden "a todos los ataques que sufrió la enseñanza pública en los últimos años y a una situación insostenible en los centros educativos".

Según explicaron, las marchas buscan visibilizar las carencias y recortes que, a su juicio, padecen los centros tanto ante la comunidad educativa como ante la sociedad en general.

"Hoy damos un paso más en las acciones reivindicativas organizando estas marchas fúnebres con las que se pretende visibilizar las carencias, los recortes y las demandas", señalaron, insistiendo en que se enfrentan a una Consellería "que solo entiende de imposiciones y de propaganda".

"La realidad dentro de un colegio, un instituto o un centro educativo no es la que cuenta el gabinete de prensa de Román Rodríguez", aseguraron, enumerando la falta de personal cuidador, especialistas en atención a la diversidad, orientadores, docentes para desdobles, oferta pública y profesorado especializado, frente al exceso de burocracia, propaganda y recortes.

Los sindicatos advirtieron también de que la Consellería sigue con atención las movilizaciones, que "le molestan" y que ya provocaron reacciones, aunque "de espaldas a la mayoría sindical del profesorado".

Por ello, llamaron a seguir haciendo visible el conflicto en los centros, con las familias y el alumnado, pero también en las calles, defendiendo que solo una respuesta masiva permitirá poner el foco en las demandas del colectivo.