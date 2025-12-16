La Universidade de A Coruña aprueba sus presupuestos de 2026 y el nuevo reglamento electoral

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña ha aprobado los presupuestos para 2026, que ascienden a 184,2 millones de euros, lo que supone un incremento nominal de 12,1 millones respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas serán remitidas ahora al Consello Social para su aprobación definitiva y se sustentan en el aumento de los ingresos ordinarios y la captación de fondos finalistas, con un papel destacado para la investigación y el convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la Cidade das TIC.

En el apartado de ingresos, el Plan de Financiación del SUG representa el 68,2 por ciento del presupuesto, al pasar de 122 millones en 2025 a 125,6 millones en 2026.

La principal partida continúa siendo la de personal, con 119,7 millones, el 65 por ciento del total, donde sobresale el programa María Goyri, con más de 2 millones destinados a la estabilización de plazas de profesorado ayudante doctor.

La inversión en investigación alcanza los 28 millones, frente a los 24,8 del año anterior, y en infraestructuras destacan las obras de rehabilitación de la Cidade das TIC y los 2,8 millones para iniciar la construcción del EI3 en Ferrol, financiado por la Xunta.

Las cuentas incluyen también un refuerzo de las ayudas a las familias y a entidades sin ánimo de lucro, que aumentan en 700.000 euros hasta los 3,9 millones, con 1,5 millones destinados a bolsas Erasmus.

Se mantienen las bolsas propias de la UDC y se ponen en marcha los premios Mariña Dourada, dirigidos a trabajos académicos sobre cambio climático.

En paralelo, la universidad mantiene la contención del gasto corriente y reduce la necesidad de recursos extraordinarios, aunque advierte de la necesidad de mejorar el financiamiento estructural para garantizar la sostenibilidad financiera.

En la misma sesión, el órgano de gobierno dio el visto bueno al nuevo reglamento electoral, adaptado a los Estatutos ya en vigor conforme a la LOSU.

El texto incorpora los nuevos órganos, sectores y colectivos, así como la limitación de mandatos, y regula todos los procesos electorales, desde la convocatoria hasta la proclamación definitiva, incluyendo la elección de la dirección de la Escola Internacional de Doutoramento y de los centros de investigación.

En materia de personal, el Consello aprobó la Oferta de Empleo Público 2025 para el PTXAS, con 18 plazas de turno libre y 10 de promoción interna, y la convocatoria de estabilización del profesorado asociado, que pasará a ser indefinido con una dedicación máxima de 120 horas anuales.

También se dio luz verde al procedimiento de evaluación orientativa del profesorado ayudante doctor, así como a los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado, que se entregarán en el acto del Día de la Universidad, el 30 de enero.