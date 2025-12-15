La Xunta impulsará el nuevo Centro de Innovación de Industria Inteligente EI3 en Ferrol

La Xunta de Galicia ha anunciado este lunes que promoverá la construcción del Centro de Investigación e Innovación de la Industria Inteligente EI3 en el Campus de Ferrol, a través del Plan de Infraestructuras Universitarias 2023-2026.

El Consello da Xunta aprobó el convenio para aportar 2,81 millones de euros a la Universidade da Coruña, destinados a iniciar las obras de este edificio, que reforzará la especialización del Campus Industrial de Ferrol, el primero acreditado como tal en España.

La UDC prevé licitar la obra en el primer semestre de 2026 y concluirla a finales de 2029, en la avenida de Esteiro.

El EI3 será una infraestructura única en el ámbito de la ingeniería industrial y naval, equipada con tecnología avanzada que permitirá crear un polo de innovación en fabricación aditiva y en Industria 4.0, capaz de desarrollar proyectos estratégicos y tractores en ingeniería, innovación y diseño.

El centro se enfocará en áreas clave del Campus Industrial de Ferrol, como ingeniería naval y offshore, robótica, gestión de procesos industriales e hidrógeno verde aplicado al sector marítimo.

El coste total estimado del edificio es de 15 millones de euros, de los cuales la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional aportará 5,62 millones de euros en dos anualidades del Plan de Infraestructuras (2025 y 2026).

La diferencia se financiará con fondos europeos, completando así la inversión necesaria para garantizar el desarrollo del proyecto.

Con este nuevo convenio, la Xunta eleva a 8,43 millones de euros la aportación a la UDC dentro del Plan de Infraestructuras. Los convenios de 2023 y 2024, de 2,81 millones de euros cada uno, se destinaron a mantenimiento y rehabilitación de distintos edificios del campus, incluyendo el Edificio Tenreiro de la Escola Técnica Superior de Náutica de Máquinas, el Pavillón de Colonias de la Facultad de Fisioterapia y el aula de estudio Xoana Capdevielle.

La aportación de 2025 se suma a estas actuaciones, y la de 2026 permitirá alcanzar más de 11,24 millones de euros destinados al EI3 y al campus ferrolano.

El Plan de Infraestructuras Universitarias 2023-2026 moviliza un total de 40 millones de euros para las tres universidades públicas gallegas, con un impacto global de 100 millones de euros hasta 2026, para abordar reformas, rehabilitaciones y construcciones de edificios modernos adaptados a los retos futuros.

Entre las obras destacadas se encuentran la nueva Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y el Espazo de la Universidade de Vigo en Ourense, así como la rehabilitación del edificio Siemens en Vigo para el Centro de Investigación Mariña (CIM).