Los servicios mínimos de la huelga de profesorado en Galicia garantizan la apertura de los centros

Salida de la manifestación en la jornada de huelga de profesores en Galicia, en una foto de archivo. Europa Press

La Xunta ha fijado los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este martes y este miércoles. Así, se deberá garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares, según recoge la orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG)

La huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 16 de diciembre de 2025 hasta las 24.00 horas del día 17 de diciembre de 2025.

La Consellería señala en el DOG que "la necesaria conciliación entre el ejercicio del derecho constitucional de huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales" obliga a la Administración autonómica a fijar unos servicios mínimos "indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales".

El servicio de la educación, continúa el texto, "no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos".

"Por lo tanto, la custodia y seguridad de los menores de edad que accedan a un centro docente público, el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de esta Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación", recoge el DOG.

Los centros docentes permanecerán abiertos en su horario habitual, con la necesaria presencia en dichos centros del director o directora o, en su caso, de otro miembro del equipo directivo que lo o la sustituya. La designación nominal del personal que deberá cubrir los distintos servicios la realizará la dirección del centro respectivo y se publicará en el tablón de anuncios de los centros afectados.