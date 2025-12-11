Varios delegados sindicales se "encierran" en la Consellería de Educación para exigir una reunión

Un grupo de 15 delegados de la CIG-Ensino y STEG se han encerrado este jueves varias horas en las dependencias de la Consellería de Educación en Santiago de Compostela para exigir una reunión con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, a las puertas de las jornadas de huelga convocadas para la próxima semana.

"Después de hablar con el personal del conselleiro permaneceremos aquí hasta tener una fecha de reunión y mantenemos las huelgas de la próxima semana que coincidirán con la aprobación de los presupuestos de la Xunta para 2026", ha sentenciado la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo.

Por su parte, preguntado por Europa Press sobre este encierro en un acto en Santiago, el conselleiro ha asegurado desconocer esta acción y, en todo caso, ha señalado que, "de haber un encierro, hay unos procedimientos y si están ahí espera que estén bien".

Una acción reivindicativa que Arroxo ha enmarcado en la estrategia de "visibilizar el conflicto laboral que mantiene el profesorado gallego con la Consellería" y después de conocer que "se está negociando el adelanto de la bajada de ratios y de la reducción horaria en Secundaria".

"Después de conocerse que en el marco de la comisión de seguimiento de acuerdo se están negociando avances en materia de recuperación horaria y de reducción de ratios en Secundaria la Consellería no puede dejar al margen al sindicato mayoritario ni a las organizaciones que están convocando las movilizaciones secundadas mayoritariamente por el profesorado", ha relatado Arroxo.

Cabe recordar que CSIF Ensino firmó este martes su adhesión al acuerdo sobre medidas para mejorar el sistema educativo firmado en 2023 con CC.OO., ANPE y UGT, una decisión que adoptó "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

En este contexto, la CIG ha denunciado a través de un comunicado que "estos movimientos no se producirían si no hubiera movilizaciones", en concreto, la central sindical y STEG han convocado para los días 16 y 17 de diciembre dos jornadas de huelga y una manifestación en Compostela el día 17.