La Universidade de Santiago tendrá por primera vez una rectora

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha cerrado este viernes el plazo de presentación de candidaturas a la rectoría, que dirigirá por primera vez una mujer. En concreto, han sido cuatro las candidatas que han presentado su solicitud: Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores.

Tal y como han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, han sido estas cuatro candidatas las que han hecho llegar sus solicitudes antes de las 14:00 horas del viernes. Esto supone que por primera vez la USC tendrá al frente a una mujer.

De este modo, la proclamación definitiva será el próximo jueves, después de que la comisión electoral valore las solicitudes y estime las candidaturas "siempre que cumplan con los requisitos establecidos".

Con todo, la primera vuelta de las elecciones deberá celebrarse en febrero y, en caso de ser necesaria una segunda votación, se efectuará el 11 de marzo, mientras que la proclamación definitiva de la rectora será el 23 de marzo.

¿Quiénes son las candidatas a rectora de la USC?

Alba Nogueira es catedrática de Derecho Administrativo de la USC y, en declaraciones a Europa Press, ya confirmó hace semanas que había tomado esta decisión con el ánimo de asumir la "responsabilidad" porque, aunque tiene "cierta trayectoria" como profesora, cree que ha llegado el momento de "retornarle a la Universidad algo".

María José López Couso es licenciada en Filología Germánica (Inglés) y doctora en Filología Inglesa por la Universidade de Santiago de Compostela, a cuyo Departamento de Filología Inglesa y Alemana se incorporó en 1988 como becaria del Programa de Formación de Profesorado y Personal Investigador (FPI) y en el que más tarde ocupó plazas de Profesora Asociada, Titular Interina y Titular de Universidad. Desde febrero de 2023 pertenece al cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Rosa Crujeiras Casais es catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Santiago de Compostela y, desde septiembre de 2021, es Directora Científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, CITMAga.

Finalmente, Maite Flores es catedrática de Física y, esta misma semana, destacó algunas de las líneas por las que apuesta, como el impulso del Campus Terra de Lugo, debido a que en los últimos años "perdió la relevancia que tenía" y hacer un "liderazgo centralizado, pero también distribuido".

Finalmente, Mar Lorenzo Moledo, otra de las posibles candidatas, no ha presentado su solicitud para ser rectora. A través de una nota de prensa difundida a los medios, Lorenzo ha asegurado que "es el momento de unir opciones y sumar esfuerzos alrededor de un proyecto común, convencida de que este es el camino para garantizar el mejor futuro para la universidad".

"Fue una decisión muy meditada, pero tengo el convencimiento de que es lo mejor que puedo hacer por la institución a la que tanto le debo y quiero. Creo firmemente que este tiempo demanda una universidad más unida, alejada de personalismos y centrada en dar respuesta a los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad", ha concluido.