Oleiros (A Coruña) reclama a la Xunta renovar el suministro eléctrico del CEIP Valle Inclán

El Concello de Oleiros ha requerido a la Xunta de Galicia la renovación urgente de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán. Por motivos de seguridad y para evitar que ni el centro educativo ni el pabellón se queden sin electricidad, es necesario ejecutar la obra de inmediato.

Desde la administración local, señalan que en el caso de que, por cuestiones burocráticas, la Xunta no pueda realizar la obra ya, estarían dispuestos a ejecutarla, "siempre y cuando la Consellería de Educación la abone posteriormente".

La canalización actual está muy deteriorada debido a las raíces de varios árboles. En los días de lluvia o de elevada humedad se producen diversas incidencias que ocasionan pérdidas de electricidad, con los consiguientes inconvenientes.

Asimismo, insisten en que por seguridad y por las necesidades de funcionamiento del centro y del pabellón, esta situación no puede prolongarse durante más tiempo.