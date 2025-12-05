El colegio Concepción Arenal se moviliza en A Coruña demandando más personal cuidador

A Coruña ha vivido en la mañana de este viernes dos protestas en centros escolares de la ciudad. Una de ellas tuvo lugar en el entorno de Cuatro Caminos, donde las familias del CEIP Concepción Arenal salieron a la calle para demandar más personal cuidador para el centro.

El colegio reclama tener más de una cuidadora para las niñas y niños con necesidades especiales del centro. Según explican, la consellería de Educación ha enviado a una persona a realizar una sustitución esta misma semana, pero no tienen garantías de que vaya a continuar. "La situación ha ido empeorando con respecto a las otras movilizaciones", explican este viernes.

Además de presentar estas reclamaciones ante Educación, las familias se han movilizado para presentar una queja abierta a la Valedora do Pobo y participar en el grupo de trabajo de las ANPAs del área metropolitana para organizar una protesta conjunta con otros centros que también carecen del personal necesario.

Desde la Xunta de Galicia, las fuentes consultadas informan de que en el Concepción Arenal no se ha llevado a cabo ningún recorte y que el centro seguirá contando con dos personas cuidadoras. La falta de una de ellas estos días se produjo, según indican, por una circunstancia excepcional ya solucionada.

Educación explica que, debido a un proceso de funcionarización, uno de los puestos pasó de laboral a funcionario, por lo que se tuvo que abrir un plazo de cinco días para recibir solicitudes. A su vez, la otra persona tuvo que coger una baja, lo que dejó al centro con menos recursos de cuidados. De todas formas, indican que se mandó a una persona cuidadora de otro centro de manera provisional mientras se buscaba un sustituto, que ha entrado a trabajar este viernes.

El próximo martes, indica la Xunta, una vez concluido el plazo abierto para cubrir una de las plazas se incorporará el segundo cuidador.

Por otra parte, señalan que el CEIP Concepción Arenal cuenta "con todos os recursos necesarios para atender aos seus alumnos", en un centro con 455 plazas disponibles y 416 ocupadas y que cuenta con tres especialistas de Pedagogía Terapéutica a jornada completa y uno a media jornada tras el refuerzo de noviembre.

Atendiendo a estas cifras, Educación razona que "a dotación do centro está moi por riba do que lle correspondería por catálogo", algo que las familias critican, afirmando que las necesidades establecidas en el catálogo están desactualizadas y no corresponden a las necesidades actuales.

El Prácticas reclama el mantenimiento del centro

En el otro lado de la ciudad, en el entorno de Riazor, las familias del CEIP Prácticas han convocado una nueva concentración pidiendo la actualización del convenio entre Xunta, Concello y UDC para garantizar un buen mantenimiento del edificio.

Desde el colegio denuncian que hay verjas oxidadas, un patio lleno de baches, aulas y espacios comunes con humedades, hongos y malos condicionantes para la salud de los niños, zonas con alicatado que cae por falta de mantenimiento e, incluso, señalan, suelos que se hunden bajo los pies del alumnado y profesorado.

Por ello, critican que la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación ignoren estas demandas un año después de los primeros avisos por deterioro y que no se haya incluido a este centro en la partida para obras de mejora en colegios e institutos para 2026.

Desde Educación remiten a comunicaciones pasadas, en las que la Xunta mostró su "máxima vontade" para llegar a una solución integral de mejora.

El pasado mes de noviembre, el secretario xeral técnico de la consellería, Manuel Vila, afirmaba en el Parlamento que las tareas de conservación y mantenimiento son competencia municipal y que, debido a la singularidad del edificio, cuya titularidad depende de estas dos administraciones y de la UDC, todas las mejoras deben ser fruto de un acuerdo entre las partes.

Vila afirmó entonces que técnicos de las tres instituciones están trabajando para avanzar en la renovación de las cubiertas y de las ventanas.

Desde el Concello informan de que desde hace semanas se están llevando a cabo labores de mantenimiento. De todas formas, critican que esta no es la solución a los problemas del Prácticas y que "hace falta una inversión para su rehabilitación integral", algo que compete a la Xunta de Galicia.