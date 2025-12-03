Desalojado un colegio en Monterroso (Lugo) por una incidencia en la caldera de calefacción

Un colegio del Barrio dos Piñeiros, en Esporiz (Monterroso), fue desalojado este mediodía tras registrarse una incidencia en la caldera de pellets, que expulsaba una gran cantidad de humo, según informó un particular al 112 Galicia minutos antes de las 13:30 horas.

El personal del centro confirmó a los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias que todas las personas se encontraban fuera del edificio y sin lesiones.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar, entre ellos los Bomberos de Chantada, el GES de Monterroso y la Guardia Civil, comprobaron que no había fuego, aunque sí se detectó que la caldera mantenía una temperatura elevada.

Los operarios del colegio ventilaron la sala y aseguraron que la situación volvía a estar completamente controlada.

El rápido operativo permitió descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad del alumnado y del personal del centro, que pudieron retomar su actividad con normalidad tras la verificación de los técnicos.