El Consorcio de Santiago adjudica el contrato de intervención de la Facultad de Historia Cedida

El Consorcio de Santiago publicó este 3 de diciembre en la Plataforma de Contratación del Estado la adjudicación de la licitación para llevar a cabo una intervención en la Facultade de Xeografía e Historia.

En concreto, los trabajos se centrarán en la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro, así como en ejecutar las obras necesarias para la rehabilitación de un espacio en la planta baja del inmueble para el depósito de publicaciones periódicas de la biblioteca del centro.

La adjudicataria es la empresa CYS HISPANIA S.L., que acometerá las actuaciones en un plazo de 6 meses con un importe de 356.366,02 euros, con la dirección facultativa del Área de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de Santiago.

Debido a que los espacios en los que se intervendrá cuenta con accesos a través de las zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio, las obras se acometerán sin entorpecer las actividades del personal y alumnado de la Facultad.

Actuaciones a acometer

Las labores previstas en las fachadas, en las que se intervendrá únicamente en las fábricas pétreas, tienen como objetivo la restauración, conservación y limpieza para detener y estabilizar los procesos de alteración de los paramentos pétreos, provocados por la degradación biológica, ambiental, constructiva y antrópica, así como enmendar los daños más relevantes.

Por otro lado, la intervención tiene como objetivo disponer de un espacio propio en la Facultad para depositar los fondos de las publicaciones periódicas de la biblioteca del centro, que actualmente y desde septiembre de 2024 se encuentran en la cafetería.

En enero de 2025, la Universidade de Santiago recibió una subvención directa del Consorcio de Santiago para acometer las intervenciones de reforma y rehabilitación necesarias para la habilitación de este nuevo espacio, gracias al incremento de las aportaciones de las administraciones consorciadas - Administración Xeral do Estado, Xunta de Galicia y Concello de Santiago-.

Las obras previstas en la reforma interior consisten en la demolición de tabiques, falsos techos y carpintería interior para acondicionar un despacho y un local para depósito de publicaciones; renovando las instalaciones de electricidad, datos y protección de incendios, con repasos en los pavimentos y pintado de paramentos.