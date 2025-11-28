La Xunta se prepara ante cualquier decisión sobre Medicina de la Universidad de Santiago

La Xunta de Galicia ha expresado este viernes su deseo de que la Universidade de Santiago de Compostela (USC) resuelva las "tensiones internas" generadas tras anunciar la Facultad de Medicina que rechazaba el acuerdo de descentralización del grado e insiste en la idoneidad de la iniciativa.

Con todo, avanzan que están preparados para "abordar todos los escenarios" que se puedan derivar de la decisión que debe tomar hoy el Consello de Goberno de la USC.

Tanto el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, como el de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se han expresado esta mañana ante los medios en la misma línea: reivindicando un acuerdo "complejo y muy trabajado".

En esta línea, han destacado el consenso al que se consiguió llegar por parte de los tres rectores de las universidades y las dos consellerías, integrantes del grupo de trabajo.

"Ahora una de las cinco partes está con ciertas tensiones internas a las que deben buscar algún tipo de solución", ha animado Román Rodríguez, que ha señalado además que continúan "confiando" en que el acuerdo pueda continuar adelante.

"No es fácil porque hay muchos intereses que están interactuando, a veces contradictorios, y hay que encontrar una solución que intente poner algo de racionalidad", ha señalado el responsable de Universidades.

Gómez Caamaño ha reiterado la "apuesta fuerte" del Gobierno gallego por la descentralización y ha dejado en manos de la USC la resolución de sus "dificultades internas". "Tendrían que decidir ellos en su ámbito de competencia", ha apuntado.

Otros escenarios

En lo que también han coincidido ambos conselleiros es en el escenario que podría abrirse si el acuerdo no sigue adelante.

Sobre esto, han confirmado que la Xunta "abordará cualquier tipo de cuestión" y estará "abierta" a otras soluciones.

Con todo, para el conselleiro de Sanidade sería "realmente triste" que "el argumento de evitar la fragmentación de Medicina sea el elemento tractor para que esa fragmentación realmente se produzca".

Precisamente esta mañana se celebra la reunión del Consello de Goberno de la USC. Abordarán el rechazo "frontal" de la Facultad de Medicina al acuerdo de descentralización, posición a la que se han sumado en los últimos días las candidatas a rectoras y el Consello de Estudantado de la USC.