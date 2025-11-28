La Universidade da Coruña impulsará una titulación propia de Medicina

La Universidade da Coruña ha anunciado este viernes que continuará con los trabajos para impulsar una titulación propia de Medicina en la ciudad. La decisión llega después de que el Consello de Goberno de la Universidade de Santiago de Compostela no aprobase el acuerdo al que llegaron las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y de Sanidade para la descentralización del grado con una única facultad en Santiago.

Después de meses de negociaciones, las tres universidades y las dos consellerías llegaron a un acuerdo hace tan solo 11 días, en el que se actualizaba el convenio del 2015 y se ampliaba la docencia fuera de Santiago en los tres últimos cursos del grado. Entre otras cuestiones, el texto contemplaba que Santiago mantendría la única facultad en Galicia y que A Coruña y Vigo acogerían de manera progresiva a estudiantes de 4º, 5º y 6º curso con la creación de dos unidades de docentes en los complejos hospitalarios de A Coruña y Vigo.

El acuerdo fue ratificado primero por el Consello de Docencia Clínica, después por el de la UDC y a continuación la UVigo y la USC tenían que hacer lo propio. En la ciudad olívica la decisión se ha trasladado a un Consello de Goberno extraordinario que todavía no se ha celebrado y en la capital gallega la decisión se habría tomado hoy. Finalmente, la USC.

Finalmente, la votación en Santiago también se ha aplazado, en un contexto en el que tanto la Xunta de Galicia como el Concello aprueban el acuerdo, pero con el rechazo del estudiantado de Medicina, que así lo expresaba este jueves en un comunicado.A todo ello se suma la cercanía de unas elecciones en el rectorado compostelano, con candidatas como Rosa Crujeiras contrarias a la descentralización.

La UDC lamenta que el acuerdo no salga adelante tras los esfuerzos en las negociaciones

En este escenario, y tras conocerse que la USC todavía no ha aprobado el acuerdo, la Universidade da Coruña ha emitido un comunicado en el que lamenta la postura adoptada.

"Esta decisión supón deixar sen validez moitas horas de traballo empregadas para procurar un texto dialogado e consensuado que permitise aplicar a descentralización de Medicina aproveitando todos os recursos do sistema sanitario e universitario galego", critican desde la UDC, reiterando su "lealdade" a las universidades gallegas y su respeto institucional.

La universidad coruñesa subraya su voluntad de diálogo y su compromiso con el sistema educativo gallego.

La UDC, que ya había dado los primeros pasos para contar con una titulación propia de Medicina el pasado mes de mayo, retomará este camino que considera "como a mellor opción para dar resposta á demanda existente e avanzar nun novo modelo formativo".