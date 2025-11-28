El 75% de la población española cree que "debería estar" la IA en las escuelas

Varios expertos debatieron sobre la equidad, la igualdad de oportunidades y la ética que envuelven el uso de la Inteligencia Artificial en el primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025

El Hotel NH Collection de Santiago de Compostela fue el escenario para la celebración del primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 a distintos representantes de las tres universidades gallegas, el gobierno autonómico y empresas para debatir y analizar las consecuencias de la llegada de la IA en el ámbito de la formación y la educación.

Ion Ander Bordonaba, director general de Inetum España y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, fueron los encargados de inaugurar el evento.

A continuación, la doctora en Tecnología Educativa, Mar Camacho Martí, concedió una ponencia, seguida de la de Miguel Molina, CEO de Analytikus. Ambos dieron paso a la celebración de la mesa redonda Educación 2025-2030, con las intervenciones de los profesores universitarios Manuel Caeiro, Andrea Fernández Sández y Alejandro Catalá Bolós, que también estuvieron acompañados de Judith Fernández Novoa, directora general de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta.

El empleo y el uso de la inteligencia artificial también estuvieron en debate con la mesa redonda "Empleo e IA". El copilot Cloud Solution Architet en Microsoft, Luis Ángel Velasco González, moderó la actividad que contó con la presencia de Maruxa Álvarez, directora del Área de Emprego e Emprendemento de la Universidad de Vigo, Bertha Guijarro, coordinadora del Grado en Ciencia de Datos e IA de la Universidad de Coruña, María del Carmen Sánchez Carreira, profesora titular de Economía Aplicada en la USC y Carlos Vázquez Mariño, director del CNTG.

Por último, se celebró el Diálogo inspirador: "Ética, equidad y oportunidades: ¿Cómo aseguramos que nadie quede atrás?" en la que participaron Ainara Zubillaga, Directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, Miguel Molina, Manuel Caeiro y Javier López Pedroche, Alliance Manager en Red Hat.

El resto de ponentes y público asistente también pudieron intervenir libremente en el diálogo que cerró conclusiones de las ideas recogidas durante esa mañana en el foro para recoger un decálogo del uso de la IA en los procesos educativos y productivos en las empresas para la siguiente generación, la "Generación IA".

Ainara Zubillaga presentó datos de un estudio hecho en COTEC en el que el 65% de la población ya cree que la inteligencia artificial está en las escuelas mientras que un 75,5% cree que debería estar, "la demanda es clara".

"El 60% cree que el profesorado no tiene formación suficiente para afrontar este reto, y el 82% cree que la escuela tiene que formar en el uso ético y responsable de la IA", continuaba Ainara que seguía explicando que el 41% cree que podría sustituir al profesor.

En cuanto a las empresas, desde COTEC también han realizado un análisis propio en la que "las empresas españolas de 10 o más trabajadores usan la IA en sus procesos productivos", un 21,1%, un 9% más que el año pasado, con diferencias territoriales, estando a la cabeza Madrid y Cataluña. Galicia tiene, por su parte, un 15,7% de uso.

"El tipo de tecnología, las herramientas de minería de texto y aplicaciones de reconocimiento de voz son las más utilizadas; las que menos, los robots, los drones y los vehículos autónomos", explicaba.

Miguel Molina explicaba la equidad que podía tener la llegada de la IA. "Hay un escenario de muchas fuerzas, incluso geopolíticas: el chico de Galicia compite ahora con uno en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y la inteligencia artificial es exponencial".

Mencionaba, también, que "los hábitos están cambiando de manera volcánica". "Tenemos que ser muy astutos en cómo acompañar a los jóvenes para que estén mejor preparados para una realidad que no tenemos ni idea de cuál va a ser, con estas cosas geopolíticas, donde países como Estados Unidos se lo están jugando todo en tecnología", añadía.

"Vivimos en un mundo donde lo que hoy estamos hablando aquí de inteligencia artificial, mañana seguramente ya está desfasado", continuaba Javier López Pedroche.

Dimensión tecnológica y humana

Durante la jornada del Foro se ha unido, recurrentemente, la combinación de dos dimensiones: la tecnológica y la humana.

"Entendernos como personas es importante", mencionaba Manuel Caeiro. "En las escuelas de doctorado hacemos jornadas donde se ven otros estudiantes que están haciendo trabajos que no tienen nada que ver. Ese momento de convivencia ayuda muchísimo a ver que no están solos y a motivarse", añadía el profesor.

Para Manuel Molina, tenemos que ser "los humanos" los que seamos "capaces de gobernar" la IA.

Desde la mesa debate también se comentó que "lo que tendrá valor es la persona que sepa utilizar la tecnología mejor de lo que venimos usando". "Se van a destruir puestos de trabajo y se van a crear nuevas profesiones; el concepto de profesión como tal se redefine", añadieron los ponentes.

Manuel Caeiro finalizaba la intervención explicando que, "como profesores", "podemos quitar trabajos repetitivos" mediante el uso de la IA. Añadía que podía ayudar en "darnos más tiempo para preocuparnos más por los alumnos, para hacer otras cosas que mejoren y que no hacemos porque no tenemos tiempo".