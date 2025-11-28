El CEO de Analytikus, sobre usar la IA para educar: "Solo el docente puede enseñar empatía y carácter"

El CEO de Analytikus participó, junto con representantes de las universidades gallegas, gobierno autonómico y empresas en el primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025

La inteligencia artificial está cambiando y revolucionando los paradigmas de muchas empresas, y también otros ámbitos como puede ser el mundo de la educación y la formación. Para analizar el impacto de esta tecnología, Quincemil y la consultora Inetum, con la colaboración de Intel, Microsoft y Red Hut, celebraron el primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025.

Ion Ander Bornaba, Director General de Inetum España, y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, fueron los encargados de inaugurar el evento. Una pequeña intervención de la doctora en Tecnología Educativa, por la Universitat Rovira i Virgili (URV), Mar Camacho Martí, dio paso a la ponencia del CEO de Analytikus, Miguel Molina.

La edad de la inteligencia aumentada

"Les doy la bienvenida a la edad de la inteligencia aumentada", comenzaba su intervención en la que explicaba que la inteligencia artificial, el volumen de datos, la conectividad y la pandemia formaron "la tormenta final, la tormenta de la inteligencia aumentada que lo cambia todo".

En su intervención explicó cuatro elementos: la revolución cognitiva, la hipnocracia, el tecnoactivismo y el equilibro máquina-humano.

La revolución cognitiva, el primer concepto que "no es otra cosa que esos hitos que cambian la manera en como aprendemos y como pensamos". Miguel Molina nos situaba en la cuarta revolución digital, en donde "tiene la capacidad de multiplicar nuestros pensamientos" y comentaba que se debería hacer un uso de la IA "para multiplicar la creatividad".

El segundo concepto, la hipnocracia, viene dado por el libro del filósofo Jianwi Xun quien defiende que "vivimos en un nuevo régimen que modula la atención". "El reto que estamos viviendo es que este régimen no controla cuerpos ni censura ideas, sino que modula nuestra atención y es algo a la que nos enfrentamos a veces cuando vemos el móvil y han pasado tres horas".

También añadía una "falsa sensación de libertad". "Hay un flujo de información tan abismal, sentimos que somos libres, pero al final caemos en unos patrones que son controlados por los algoritmos", mencionaba Miguel Molina.

El siguiente concepto, el tecnoactivismo, viene dado por Max Levchin, uno de los líderes de Silicon Valey y cofundador de PayPal. Se trata de una apuesta "all out con la tecnología", es decir, utilizar totalmente el uso de herramientas digitales, pero buscando desarrollar "competencias éticas para una tecnología neutra".

El equilibrio máquina-humano, el último punto, está relacionado con el libro AI 2041 de Kai-Fu Lee. "Algunas ideas que comentan son que la IA puede enseñar habilidades pero no formar carácter. Puede medir logros pero no dar propósitos. Puede predecir comportamientos pero no enseñar significado", explicaba Martí, que añadía, en palabras del escritor, "las IAs pueden ajustar ritmos, detectar emociones, medir avances, pero sólo el docente puede enseñar propósito, empatía y carácter".

El CEO de Analytikus finalizaba añadiendo otros temas claves: la ética tecnológica, la alfabetización de los datos, el pensamiento crítico y la cultura humanista.

"Está en nuestro poder de decisión si dejaremos que los algoritmos piensen por nosotros o si los convertiremos en aliados para pensar mejor. La respuesta no está en la máquina, sino en la educación", sentenciaba.