Ion Ander Bordonaba, Director General de Inetum España: "La tecnología no es un fin, es un medio"

"Nuestro propósito con este primer foro de "Generación IA" es comprometernos con el futuro, la educación y el entorno de trabajo. Queremos, desde luego, una IA responsable, social y justa, que realmente no deje a nadie atrás", así ha inaugurado este jueves el Director General de Inetum España, Ion Ander Bornaba, la primera edición del Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 que se celebra durante el día de hoy en el hotel NH Collection de Santiago de Compostela.

El evento también contó con la intervención del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez. Ambos darán paso a una jornada que pondrá el foco en el cambio de la educación y la formación tras la llegada de la IA.

Bornaba continuó su intervención reflexionando sobre "cómo aprendemos, cómo trabajamos y, desde luego, cómo garantizamos esa inclusión y que realmente nadie se quede atrás"

"Galicia está liderando con su plan estratégico y la estrategia de inclusión una transformación educativa basada en la inclusión, la digitalización responsable y reforzando la atención a la diversidad" mencionaba Bornaba quien también añadía que "estamos plenamente alineados con estos valores".

El director mencionaba que "queremos una tecnología útil, que realmente sea el motor del progreso, pero es muy importante que haya unos valores donde hablemos de una responsabilidad social y se vea cómo transformar, pero con el sentimiento de cómo conseguir que realmente aportemos al progreso para el beneficio de todos".

El director continuó su intervención ejemplificando la ayuda de la Inteligencia Artificial con trámites burocráticos, como con el Ministerio de Educación.

"En espacio donde toda la homologación de títulos y la devolución de tasas, una tarea que era burocrática, llevaba mucho tiempo y frustraciones, hemos conseguido que algo que costaba semanas y afectaba a casi 100.000 solicitudes, mejore no solo la integración académica de estudiantes extranjeros, sino también facilite y agilice la evaluación".

Otro ejemplo fueron la evaluación de los cursos tutorizados del INTEF, "hay miles de peticiones todos los años, y hemos conseguido que algo que duraba semanas, esa evaluación, se realice en tan solo 8 horas", añadía.

Finalmente, el director terminó explicando que "buscamos que la tecnología tenga un propósito y sea útil". "La tecnología no es un fin, es un medio. Tenemos que ver cómo facilitar nuestra vida y estamos convencidos de una IA ética y responsable, porque la tecnología por sí sola no hace que consigamos el propósito que buscamos", sentenciaba Ion Ander Bornaba.