La Universidad de Santiago abre mañana el plazo para presentar las candidaturas para rector

La Universidade de Santiago de Compostela ha señalado que el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones a rector, así como para representantes en el Claustro Universitario, las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento, se ha ampliado desde este miércoles hasta el 5 de diciembre.

La proclamación provisional se hará pública el 11 de diciembre y los recursos que se consideren oportunos podrán presentarse ante la Comisión Electoral Central (CEC) entre el 12 y el 16 de diciembre. Finalmente, la proclamación definitiva de candidaturas tendrá lugar el 19 de diciembre.

Será en 2026, entre el 27 de enero y el 10 de febrero, cuando se lleve a cabo la campaña electoral, destinándose la jornada del día 11 de febrero para la reflexión.

Por otro lado, la USC ha indicado que las elecciones tendrán lugar el 12 de febrero de 2026 y el 13 de ese mismo mes se producirá la proclamación provisional de candidatos electos, mientras que los recursos ante la CEC contra la proclamación provisional de candidaturas electas se extenderá del 18 a 24 de febrero.

Por último, ha subrayado que la proclamación definitiva será el 26 de febrero. Con todo, en las elecciones a rector, en el caso de ser precisa una segunda vuelta, la campaña se prolongaría entre el 27 febrero y el 9 de marzo, produciéndose las votaciones el 11 de marzo.

El día 12 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional y los recursos podrán efectuarse entre el 13 y el 20 marzo, mientras que la proclamación definitiva será el 23 de marzo.