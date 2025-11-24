Dos alumnas de la UDC en Ferrol destacan en el Sustainable Challenge 2025 en Barcelona

Dos estudiantes del Campus Industrial de la UDC en Ferrol, Belén González Costea Llamas y Laura Camila Velasco Ortega, participaron entre el 12 y el 15 de noviembre en el Sustainable Challenge 2025, uno de los encuentros de innovación y creatividad más relevantes de Europa en el ámbito de la moda sostenible.

Ambas alumnas del máster en Tecnología Textil y Moda Sustentable de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol representaron a la Universidade da Coruña en un evento que reunió en Barcelona a 30 jóvenes de España y varios países europeos.

La séptima edición de este maratón creativo, organizada por Moda-Fad en el Disseny Hub Barcelona, se celebró bajo el título "Collective Mending", invitando a los participantes a repensar el futuro de la moda desde la sostenibilidad.

Durante cuatro días, los equipos internacionales trabajaron con ropa desechada proporcionada por la cooperativa Roba Amiga, experimentando con técnicas como el remiendo, el patchwork, la reasignación de uso o el upcycling, siempre guiados por profesionales como Amy Twigger Holroyd, Martina Mefano, Mats Siffels y Penny Papachristodoulou.

Las piezas finales fueron presentadas sobre modelos reales y podrán visitarse gratuitamente en el Disseny Hub Barcelona hasta marzo de 2026, consolidando esta cita como un espacio de referencia para reflexionar sobre un sector marcado por la sobreproducción y el consumo excesivo.

La organización destacó que el objetivo de esta edición fue "reflexionar sobre el futuro de la moda desde la perspectiva de la sostenibilidad", un desafío en el que el alumnado internacional demostró un firme compromiso.

Belén González Costea Llamas formó parte del Equipo Motion, trabajando con estudiantes de centros como la Escola Massana, la Universitatea de Vest din Timişoara, la Willem de Kooning Academy y Central Saint Martins.

Por su parte, Laura Camila Velasco Ortega integró el Equipo Shūri, colaborando con participantes del IED de Madrid, la University of Arts de Belgrado, la Willem de Kooning Academy y la ESDI School of Design. Ambas compartieron una experiencia intensa marcada por la creatividad colectiva y el intercambio cultural.