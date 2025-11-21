La Universidade de A Coruña aprueba la descentralización de Medicina, que impartirá "por primera vez"

La Universidade da Coruña ha aprobado el acuerdo para la descentralización de Medicina. Lo hace tan solo un día después de su aprobación por parte del Consello de Docencia Clínica —que daba luz verde este jueves al texto— y en la celebración de un Consello de Goberno extraordinario que tuvo este como único punto y se celebró en la sede del rectorado.

En la rueda de prensa posterior, el rector Ricardo Cao valoraba positivamente este acuerdo para el CHUAC, la universidad y el estudiantado, subrayando que sus exigencias se habían visto recogidas después de "un largo proceso". Con él, todas las instituciones implicadas, desde las consellerías de Sanidade y Educación hasta las tres universidades gallegas, dan muestra de "un compromiso co ensino de calidade".

Desde la UDC, que expresó su voluntad de contar con una titulación propia de Medicina, recalcan que este acuerdo constituye la primera vez en la que se recoge "nun concerto que a UDC dará docencia de Medicina".

"Obviamente todas as partes fixemos renuncias", admitió el rector, para luego recalcar el consenso acordado en torno a las demandas de cada universidad sin traspasar "ningunha das liñas vermellas que tiñamos". De manera paralela, la UDC seguirá trabajando para en un futuro implementar una titulación "que considero complementaria ao nosos sistema público e nun proceso de descentralización que permite a corto prazo mellorar a calidade docente da titulación, ampliando recursos".

Todo ello en un texto "ambicioso, detallado e minucioso".

Las claves

Para Cao, este acuerdo supone un "avance moi relevante" respecto al del 2015. Ahora, la docencia tanto teórica como práctica de Medicina se descentralizará y se impartirá, además de en Santiago, en A Coruña y Vigo en los últimos tres cursos. La USC mantendrá un 50% del alumnado, cerca de 200 alumnos, y la UDC y la UVigo recibirán a un centenar cada una.

"A descentralización non é só sanitaria, senón tamén universitaria", añadió, explicando en este sentido que el 50% de las plazas de profesorado las convocarán las universidades vinculadas a cada hospital; la UDC en el caso del CHUAC y la UVigo en el caso del CHUVI. A través de sus departamentos, las universidades participarán en la elaboración de los planes de organización docente.

La vinculación del CHUAC a la universidad coruñesa fue otro de los aspectos destacados por Cao, que celebró que "seguirá sendo o noso hospital universitario", aunque para la impartición de Medicina el hospital se compartirá con la USC. También queda recogido que el Inibic mantiene su vinculación exclusiva con la UDC, de tal manera que todo el personal del CHUAC, aunque sea profesorado de la USC, llevará a cabo su investigación en el centro coruñés.

En cuanto a los costes, todavía por determinar, la Xunta de Galicia será quien los asuma, así como la comisión de seguimiento del convenio.

Entre las cláusulas, Cao destacó que el incumplimiento de las condiciones o la programación del acuerdo permite a la UDC a continuar el proceso de implantación de Medicina en su universidad. Asimismo, si durante la vigencia del acuerdo la consellería emite un informe favorable a solicitudes de implantar este grado por otras entidades, como universidades privadas, las públicas tendrán 2 meses para presentar su documentación.

Tras la aprobación del texto en el Consello de Docencia Clínica y en la UDC, queda pendiente su paso por los Consellos de Goberno de la USC y la UVigo. En la ciudad olívica la reunión está prevista para la próxima semana.