El CEIP Prácticas pide en A Coruña una escuela "segura e digna"

Las familias del alumnado del CEIP Prácticas han celebrado esta mañana una nueva protesta frente al centro, que necesita, según reclaman, una reforma integral urgente. La movilización tuvo lugar a las 08:40 horas de esta mañana y allí madres, padres y estudiantes se juntaron para pedir actuaciones en el colegio, al que acuden unos 250 niños y niñas.

Recientemente, según denunciaron las familias, se tuvo que realizar una desinfección en el edificio porque los menores sufrían erupciones cutáneas por elementos del gimnasio.

Al grito de "Xunta escoita, estamos en loita", las familias reclaman la renovación del convenio entre la Xunta, Concello y UDC (titular del edificio) para la gestión del centro, que caducó en 2022.

Otras de sus reclamaciones son la instalación de nuevas rejas para hacer un cierre más seguro, la renovación del suelo del patio, el arreglo de humedades que llegan a generar hongos en las mesas y puertas, la renovación del alicatado de zonas comunes como el gimnasio o algunos baños o el arreglo del suelo que, en algunas zonas, llega a hundirse.

Desde el centro critican también que la Xunta no ha anunciado actuaciones, mientras que acaba de aprobar una partida para obras de mejora en 16 colegios e institutos por más de 16 millones de euros. Ninguna de ellas será en el Prácticas.

El CEIP Prácticas mantendrá las protestas hasta que se dé respuesta a sus demandas con "prazos e orzamentos concretos para iniciar as obras necesarias e conseguir que o colexio sexa un lugar seguro para as nosas crianzas".