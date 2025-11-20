Las familias del colegio Prácticas de A Coruña convocan una nueva protesta

El próximo viernes, 21 de noviembre, será un nuevo día de protesta frente al CEIP Prácticas de A Coruña. Las familias han convocado una movilización para continuar expresando sus demandas de una reforma integral del centro que solucione sus deficiencias. Tendrá lugar a las 08:40 horas frente al centro.

En un comunicado, el ANPA recuerda que el pasado 12 de noviembre, en una comisión de Educación del Parlamento de Galicia, la consellería reconocía que era necesario acometer una reforma integral en el centro y que para el próximo año se haría alguna actuación.

Las familias piden acciones concretas, como la renovación del convenio entre la Xunta, Concello y UDC (titular del edificio) para la gestión del centro, que caducó en 2022, nuevas rejas para hacer un cierre más seguro, la renovación del suelo del patio, el arreglo de humedades que llegan a generar hongos en las mesas y puertas, la renovación del alicatado de zonas comunes como el gimnasio o algunos baños o el arreglo del suelo que, en algunas zonas, llega a hundirse. Los padres y madres denuncian también que este mismo mes tuvieron que realizar una desinfección urgente porque los menores sufrían erupciones cutáneas por elementos del gimnasio.

Desde el centro critican también que el Gobierno gallego no está dando soluciones, al tiempo que acaba de aprobar una partida para obras de mejora en 16 colegios e institutos por más de 16 millones de euros. Ninguna de ellas será en el Prácticas.

"Todo isto sucede mentres as nosas demandas pola vía telemática e oficial indicada seguen sen resposta e ao tempo que a comunidade educativa comproba o avance das necesarias obras dos centros educativos que rodean o CEIP de Prácticas: a do IES Salvador de Madariaga, pegado ao noso centro e cun investimento de máis de 2 millóns de euros; e a do IES Rafael Dieste, a escasos metros do colexio, cun orzamento de 1,7 millóns", indican en un escrito.

Las familias reiteran que mantendrán las protestas hasta que se de respuesta a sus demandas con "prazos e orzamentos concretos para iniciar as obras necesarias e conseguir que o colexio sexa un lugar seguro para as nosas crianzas".

Desde el colegio piden la colaboración de las instituciones implicadas para garantizar un colegio público seguro para los cerca de 250 niños y niñas de los barrios de Riazor, Labañou y San Roque que acuden a sus aulas.