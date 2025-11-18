El CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) tendrá un bosque pedagógico

Los estudiantes del CEIP Valle Inclán de Oleiros podrán disfrutar de un bosque pedagógico de más de 1.000 metros cuadrados que será creado en una finca anexa al centro educativo. Así lo ha dado a conocer este martes el ayuntamiento, que ha acordado la medida con el ANPA y el profesorado.

El espacio se convertirá en un bosque dedicado a la pedagogía, con un aula sin muros, un invernadero, una huerta de temporada y árboles autóctonos y de fruta. El proyecto, además, ha sido seleccionado para participar en el programa Aprender do Bosque del Centro de Arte de la Fundación María José Jove, un proyecto que impulsó la profesora Fina Mosquera y en el que participó activamente el alumnado.

El anuncio del ayuntamiento coincide con las protestas de la comunidad educativa de Oleiros, que exige más recursos. Así, las ANPA de los centros Valle Inclán, Juana de Vega, Luis Seoane, Rabadeira y Parga Pondal han convocado concentraciones simultáneas este jueves para denunciar la falta de personal y el deterioro del sistema público.