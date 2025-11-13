El conselleiro de Sanidade reitera su "optimismo" ante el preacuerdo para descentralizar Medicina

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado este jueves su optimismo ante el futuro del acuerdo por la descentralización de la Facultad de Medicina, que se debatirá este lunes por parte del grupo de trabajo creado para tal efecto.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la V Reunión de directores generales de Farmacia del norte de España, que se celebra en Santiago y donde ha reivindicado lo "esencial" de la farmacia para el sistema sanitario. "El gasto en fármacos es inversión", ha defendido.

Preguntado por las supuestas "tensiones" que podrían obstaculizar el acuerdo, el conselleiro se ha mostrado contundente al asegurar que él no tiene esa información.

La reunión del grupo de trabajo creado para estudiar todo lo relacionado con la descentralización de la Facultad de Medicina, prevista para este jueves, se ha pospuesto al lunes por problemas de agenda. Así lo han confirmado fuentes próximas al equipo, que han descartado problemas externos —más allá de la imposibilidad de cuadrar las agendas de sus integrantes— para el retraso de esta reunión.

Evaluar el preacuerdo

Este grupo de trabajo debe evaluar el preacuerdo al que llegaron el pasado jueves la Xunta de Galicia y los rectores de las tres universidades gallegas para la descentralización del grado que, con el consenso, contará con nuevas unidades docentes en Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC).

De esta forma, estas otras dos universidades aceptaban "retrasar" la solicitud de una facultad en sus respectivos campus; aunque, en el caso de A Coruña, "sigue trabajando" en su tramitación. Con todo, ninguna podrá presentar formalmente esta solicitud durante la vigencia del acuerdo porque llevaría a su incumplimiento. La Xunta tampoco podrá autorizar ninguna titulación de carácter privado.

Este primer consenso implica la presentación de un "documento único" al grupo de trabajo, que será el que se estudie en la reunión del lunes.

Farmacia "preventiva, proactiva y resolutiva"

En el acto de este jueves, el conselleiro ha reivindicado la apuesta de la Xunta por una prestación farmacéutica "preventiva, proactiva y resolutiva" con el objetivo de "acercar un servicio de calidad y garantizar la sostenibilidad del sistema".

De hecho, ha recordado que el Gobierno gallego impulsa un "profundo cambio" en su modelo asistencial, destacando la importancia que tendrá el ámbito farmacéutico en el objetivo de alcanzar un sistema sanitario más eficiente.

Así, ha explicado que el Sergas está orientando sus estrategias hacia un modelo asistencial que centre los resultados en la salud. Así, la medición de estos datos científicos "facilitará la toma de decisiones por parte de los profesionales y también contribuirá a transformar el sistema sanitario".

La sede de la consellería acoge esta reunión anual de directores de farmacia, en la que también intervienen los responsables de las comunidades de Euskadi, Cantabria y Principado de Asturias. El objetivo es intercambiar experiencias, coordinar políticas de farmacia y consolidar sinergias entre las regiones del arco norte peninsular.