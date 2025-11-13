El CITEEC de A Coruña celebra el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica: programa

El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña se suma a la celebración del Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica (GIS Day), que se conmemora el 20 de noviembre, organizando diferentes actividades divulgativas a lo largo del mes.

El objetivo es difundir el valor de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta clave para el conocimiento territorial, la planificación urbana y ambiental y el desarrollo sostenible.

La primera de las actividades tuvo lugar esta mañana en la Sala de Visualización del CITEEC, bajo el título "Historia de la cartografía de Galicia". La sesión se centró en la figura de Domingo Fontán, autor del primer mapa científico de Galicia y pionero de la cartografía moderna.

El acto comenzó con la proyección del documental "Fontán 360. O primeiro rostro de Galicia", presentado por su director, Manuel Fernández Pérez, quien explicó el proceso de creación de la obra y la relevancia histórica del trabajo de Fontán.

Tras la proyección se celebró una mesa de diálogo en la que participaron Elena Vázquez Cendón, del Departamento de Matemática Aplicada de la USC; Alberto Varela García, del Departamento de Ingeniería Civil de la UDC, y Fernando García Pazos, del Instituto de Estudios del Territorio (IET), quien cerró el acto destacando la importancia de preservar el legado cartográfico gallego y presentando los proyectos actuales que se están desarrollando en el IET.

Las intervenciones de este colectivo de "fontaneros" permitieron reflexionar sobre la evolución de la cartografía gallega y su impacto en la sociedad y en el desarrollo de Galicia, además de poner de relieve el papel fundamental de las nuevas tecnologías en la representación del territorio y en el uso de los Sistemas de Información Geográfica tanto en la investigación como en la gestión pública.

Los 17 años que dedicó Fontán a la elaboración de su Carta Geométrica de Galicia constituyen una auténtica hazaña científica y humana, símbolo del espíritu ilustrado y del afán por conocer y representar con rigor científico el territorio gallego.

Segunda jornada: "SIG aplicado en los proyectos de I+D+i del CITEEC"

El próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el propio GIS Day, el CITEEC celebrará una segunda jornada divulgativa en formato de flashtalks o ciclo de conferencias multidisciplinar. El encuentro, que también tendrá lugar en la Sala de Visualización del CITEEC, llevará por título "SIG aplicado en los proyectos de I+D+i del CITEEC" y contará con la participación de personal investigador de diferentes grupos de la UDC, así como de Pablo Sanxiao Roca, de la empresa iCarto, especializada en tecnologías geoespaciales.

El Grupo de Movilidad Sostenible (SusMobLab), representado por Margarita Novales Ordax, Alfonso Orro Arcay y Enrique Cabarcos Pita; el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (cartoLAB), con Alberto Varela, Amal Nnechachi y Gustavo Calvo; y el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA), representado por Carlos Montalvo, Esteban Sañudo y Manuel Regueiro-Picallo, presentarán ejemplos prácticos de la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en sus proyectos de investigación.

La jornada tiene como objetivo dar a conocer el uso real de los SIG en los proyectos de I+D+i desarrollados en el CITEEC, fomentar la colaboración entre grupos y divulgar el potencial de estas herramientas en la resolución de problemas técnicos y científicos relacionados con la movilidad, el territorio, el medio ambiente y la ingeniería civil.

Exposición: "El SIG aplicado en I+D+i para la ingeniería"

Como cierre del programa conmemorativo, el CITEEC acogerá una exposición de paneles divulgativos que muestran la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en las diferentes líneas de investigación del centro. La muestra, instalada en los espacios comunes del edificio, permitirá conocer de forma visual y accesible cómo el personal investigador utiliza las tecnologías geoespaciales en proyectos de movilidad sostenible, gestión del agua, modelización ambiental y análisis territorial.

Esta exposición busca acercar la ciencia geoespacial a la comunidad universitaria y poner en valor la labor investigadora desarrollada en el CITEEC, reforzando la importancia de los SIG como herramienta esencial para comprender y mejorar el territorio.