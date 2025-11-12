La UIE y HM Hospitales presentan el Grado de Enfermería en Ciencias de la Salud en Galicia

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y HM Hospitales arrancarán el próximo curso el nuevo Grado de Enfermería, con el que inician la colaboración conjunta para impulsar en Galicia un innovador programa universitario en el área de Ciencias de la Salud.

El grado en Enfermería, en proceso de verificación tras el informe favorable de la Secretaría Xeral de Universidades, estará integrado en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud de la UIE, que ya cuenta con el grado en Psicología en su segundo año de implantación.

Progresivamente se incorporarán nuevos grados y posgrados en Salud, entre los que se encuentran Biomedicina y Fisioterapia Médica y Deportiva, para los que se ha iniciado ya la tramitación con las correspondientes memorias de verificación.

El presidente de HM Hospitales, el Dr. Juan Abarca Cidón, y el rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa, el Dr. Miguel Ángel Escotet, han presentado hoy en rueda de prensa el proyecto educativo que desarrollarán ambas instituciones y que permitirá que los estudiantes desarrollen su formación tanto en los campus de la UIE como en los propios centros del Grupo HM Hospitales, con casi un 40% del tiempo de docencia práctica en el hospital.

"Cuando presentamos el Grado de Enfermería anunciamos que seguiríamos fortaleciendo la alianza entre HM Hospitales y la UIE, una colaboración que se extiende ahora a Biomedicina y Fisioterapia y gracias a la cual potenciamos en Galicia un entorno universitario innovador, que apuesta por ofrecer la mejor preparación a los futuros profesionales de la salud, completando un ciclo de excelencia en la enseñanza y en el desarrollo profesional", ha destacado el Dr. Abarca.

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Escotet, ha incidido en la importancia de vigorizar las relaciones estables entre universidad y empresa: "En la UIE nos enfocamos en reforzar un sistema de educación continua dentro de las instituciones profesionales de atención a las personas y del sector productivo; en fortalecer sistemas que permitan compartir la infraestructura científica y tecnológica; e incentivar la participación de especialistas en nuestros programas y titulaciones. Desde el inicio de nuestras carreras universitarias, hemos creído en el modelo clínico como experiencia académica contrastada metodológicamente en todos los ámbitos de la formación, y es un privilegio poder contar, en el proyecto de la UIE, con la experiencia y el conocimiento de los equipos profesionales del Grupo HM Hospitales".

Con el objetivo de que los hospitales se conviertan en el núcleo principal del aprendizaje, esta propuesta de formación universitaria en Ciencias de la Salud liderada por HM Hospitales y la UIE combinará de forma continua la docencia, la práctica asistencial, la investigación y la formación personalizada con una visión nacional e internacional. Además, los alumnos contarán con un equipo formado por profesionales en ejercicio y con una alta producción científica que impartirá la docencia desde su experiencia práctica e investigadora.

En consonancia con la visión de HM Hospitales y con el modelo ya implantado en UIE, los estudiantes estarán en el centro de un programa académico, flexible y personalizado, opuesto a la masificación de los procesos de enseñanza aprendizaje presenciales, que permita desarrollar prácticas individualizadas y en grupo, con tutorías y mentorización permanentes.

Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE)

UIE inició el pasado mes de septiembre su cuarto año de implantación. Imparte actualmente seis grados, simultáneamente en sus campus de A Coruña y Vigo: Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Administración de Negocios Digitales, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Derecho e Ingeniería de la Empresa.

Como un proyecto estratégico de responsabilidad social corporativa e institucional de ABANCA y Afundación, financiada exclusivamente con sus propios recursos, la UIE se presenta como una universidad de vanguardia, de servicio público y gestión privada, sin ánimo de lucro. Sus rendimientos se reconvierten completamente en la institución y en becas, de las que se beneficiaron en el curso 2024-2025 un 25 % de los estudiantes matriculados.

Con el valor de la experiencia de más de tres décadas de educación ejecutiva y como una de las primeras universidades a nivel internacional especializada en la empresa, la UIE promueve una estrecha colaboración con el sector empresarial como parte del proceso educativo.

Comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad, de la cultura y de la economía, la internacionalización es uno de sus principios fundacionales.