La Cátedra Inditex-UDC organiza el I Simposio en Inteligencia Artificial Verde en el CITIC

La Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes organiza el I Simposio en Inteligencia Artificial Verde, que tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña.

El evento se desarrollará en modalidad híbrida, con sesiones presenciales en A Coruña y acceso virtual para participantes remotos. Su objetivo es crear un espacio de encuentro entre la comunidad investigadora, el sector empresarial y las instituciones públicas, con el fin de abordar los desafíos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial (IA) desde una perspectiva sostenible y comprometida con el medioambiente.

Desde la Cátedra recuerdan que el cambio climático es un fenómeno que afecta de forma transversal a todos los sectores, incluido el tecnológico, ya que los modelos de IA y los centros de datos representan una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Ante este reto, la iniciativa apuesta por un enfoque multidisciplinar y colaborativo, orientado a desarrollar algoritmos más sostenibles, modelos energéticamente eficientes y aplicaciones que contribuyan a la lucha contra la crisis climática.

El programa incluirá conferencias, mesas redondas y presentaciones de proyectos de investigación y ciencia ciudadana impulsados desde la Cátedra, así como otras iniciativas en el ámbito de la denominada IA Verde, con la participación de especialistas de referencia internacional.

Entre los ponentes invitados destacan:

Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña y miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Ricardo Vinuesa Motilva, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Espacial de la Universidad de Michigan y beneficiario de una ERC Consolidator Grant.

Mar Santamaria-Varas, arquitecta y cofundadora del estudio 300.000 Km/s, especializada en planificación urbana, políticas públicas y sostenibilidad.

Jorge Castellanos Claramunt, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat de València y vocal coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos.

La inscripción es gratuita, aunque requiere registro previo a través del enlace disponible en la página web de la Cátedra Inditex-UDC, donde también se puede consultar el programa completo del simposio.