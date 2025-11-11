Miño (A Coruña) pide a la Xunta la construcción de un instituto en el municipio Concello de Miño

El Concello de Miño aprobó y dio a conocer esta tarde, mediante lectura institucional en el salón de plenos, una Declaración Institucional en apoyo a la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Miño, firmada por el alcalde Manuel Vázquez Faraldo y por los portavoces de los tres grupos con representación en la corporación municipal.

Esta declaración, firmada por PSdeG-PSOE, Partido Popular y BNG, es fruto de la colaboración con el ANPA del CPI Castro Baxoi, preocupada por la comunidad escolar y su futuro en el concello.

El texto, consensuado con los tres grupos políticos y la propia ANPA, expresa la preocupación compartida por la situación actual del sistema educativo en Miño y reclama a la Xunta de Galicia una actuación inmediata para garantizar una oferta educativa pública suficiente, de calidad y adaptada a la realidad demográfica y social del municipio.

Durante el acto se destacó que "Miño ha crecido de forma sostenida en los últimos años y necesita un instituto que responda a su población escolar y asegure la continuidad educativa dentro del propio municipio". Según los datos recogidos en la declaración, el municipio cuenta ya con más de 7.100 habitantes, un 13 % más que hace cinco años, y con casi 1.000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

La mayor parte de este alumnado depende de un único centro público, el CPI Castro Baxoi, que escolariza a más de 570 estudiantes y lleva años funcionando al límite de su capacidad, con espacios adaptados de forma provisional y ratios superiores a las recomendadas.

Además, la ausencia de enseñanza de Bachillerato y Formación Profesional obliga a que alrededor de doscientos estudiantes tengan que desplazarse diariamente a los concellos limítrofes de Pontedeume o Betanzos, con los consiguientes costes económicos, sociales y familiares.

La corporación considera que esta situación es estructural y no coyuntural, y que solo la creación de un nuevo instituto permitirá descongestionar el CPI Castro Baxoi, mejorar la calidad educativa y ofrecer al alumnado de Miño una educación completa y cercana, que incluya ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En la declaración se solicita a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Miño, con capacidad suficiente para acoger todas las etapas de ESO y Bachillerato, y con la posibilidad de ofrecer ciclos de Formación Profesional adaptados a las necesidades de la comarca, teniendo en cuenta el previsible aumento de la demanda de plazas derivado del crecimiento sostenido de la población escolar.

El Concello manifiesta además que dispone de terrenos municipales adecuados para albergar dicho instituto, y pide a la Xunta que incorpore su construcción en la planificación educativa de forma urgente, de manera que el proyecto pueda ser redactado y licitado con carácter prioritario.

Asimismo, el acuerdo será remitido a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, a la Presidencia de la Xunta de Galicia y a la Delegación Territorial de A Coruña, con el objetivo de trasladar oficialmente la necesidad y urgencia de esta infraestructura educativa.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señaló que "o crecemento sostido da poboación nos últimos anos fai obrigado prepararse para o futuro de Miño, dotándoo de infraestruturas axeitadas para a poboación. E hai que facelo con previsión, adiantándose á demanda tendo en conta que mais do 10% da poboación é menor de 18 anos. Estamos a facelo xa coa segunda Escola Infantil do municipio, e no caso da educación necesitamos ter o antes posible un IES que desconxestionará o CPI Castro Baxoi e facilitará o acceso á educación pública en toda a Educación Secundaria para os 492 mozas e mozos miñenses que están na idade de cursala".

Por su parte, desde el PP de Miño señalan que "a calidade na educación é fundamental por ser unha das bases da nosa sociedade. O aumento da poboación de Miño e a conversión en CIFP dun dos centros de Pontedeume, fan preciso que Miño teña un instituto, que garanta unha formación integral ata a fin da etapa estudiantil".

Asimismo, el BNG de Miño mostró su apoyo a esta iniciativa al entender que es una "demanda xusta, urxente e necesaria, que compartimos plenamente e que levamos defendendo varios anos". Su portavoz municipal, Alberte G. Nicolás, señala que "o centro de ensino secundario permitiría dar resposta á demanda de alumnado actual e futura, garantir a continuidade educativa no propio concello e aliviar a presión que soporta o CPI Castro Baxoi", sin olvidar que este centro, el CPI Castro Baxoi, "tamén necesita de melloras, como a cuberta comprometida hai máis de dous anos polo goberno da Xunta".