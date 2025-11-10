La Universidad de Santiago escogerá su nuevo rector o rectora el 12 de febrero Universidad de Santiago

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ya tiene fechas para la elección de la persona que ocupará la rectoría de la universidad los siguientes seis años. Tendrá lugar el 12 de febrero de 2026, en primera vuelta, y el 11 de marzo, en el caso de que sea precisa una segunda votación.

Así lo establece la convocatoria electoral que publicó hoy la universidad y que escogerá la persona que sustituya al actual rector Antonio López desde 2018 y quien ya ha agotado su límite de mandatos.

La USC también ha hecho públicas las convocatorias correspondientes a las elecciones de representantes en el Claustro Universitario, así como en las Juntas de Centro y en los Consejos de Departamento.

En las tres convocatorias las reclamaciones ante la Secretaría Xeral contra el censo provisional se deben formalizar del 10 al 14 de noviembre, emitiéndose el día 18 de este mes la resolución de la Secretaría Xeral sobre rectificación del censo.

Del 18 al 21 de noviembre se podrán presentar recursos ante la Comisión Electoral Central (CE). La publicación definitiva del censo tendrá lugar el día 25 de noviembre.

Presentación de las candidaturas y fechas

El plazo de presentación de las tres candidaturas se extenderá del 26 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

La proclamación provisional se hará pública el 11 de diciembre y los recursos que se estimen oportunos podrán presentarse ante al CEC entre el 12 y el 16 de diciembre. La proclamación definitiva de candidaturas se producirá el 19 de diciembre.

En el 2026, entre el 27 de enero y el 10 de febrero, se desenvolverá la campaña electoral, destinándose la jornada del día 11 de febrero para la reflexión.

El 13 de ese mismo mes se producirá la proclamación provisional de candidatos/as electos/as, mientras que los recursos ante la CEC contra la proclamación provisional de candidaturas electas se extenderán del 18 al 24 de febrero. La proclamación definitiva de candidatos/as electos/as será el 26 de febrero.

En las elecciones a rector o rectora, en el caso de que fuese preciso una segunda vuelta, la campaña se prolongará entre el 27 de febrero y el 9 de marzo.

El día 12 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional del rector o rectora electa, y los recursos se podrán efectuar entre el 13 y el 20 de marzo, mientras que la proclamación definitiva será el 23 de marzo.