La futura Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago ya está en marcha

La futura Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela ya está en marcha Concello de Santiago

Esta mañana tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de la futura Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, ubicada en la Ciudad de la Salud.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín y del rector de la Universidad de Santiago, Antonio López.

El nuevo edificio contará con unas instalaciones diseñadas y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, el profesorado y los investigadores.

En concreto, la nueva facultad de Farmacia tendrá 21 aulas de docencia teórica, 17 laboratorios de prácticas, aula de informática, zona de cultivos, sala de congeladores y una biblioteca con 410 plazas.

Además, está diseñada para ser modelo de eficiencia energética con fachadas acristaladas, cubierta vegetal, sistema de aerotermia o paneles solares. En total, la superficie construida será de algo más de 14.000 metros cuadrados con una ocupación en planta de 2.274.

El objetivo es garantizar una enseñanza de calidad para formar a los mejores profesionales e impulsar una cadena de valor hacia la innovación tecnológica, la investigación biosanitaria y el empleo calificado en la comunidad.

Durante su intervención, Alfonso Rueda señaló que este es el "final de toda la tramitación administrativa y que toca "ponerse a trabajar con intensidad".

Por su parte, Sanmartín puso en valor la relevancia de esta facultad y de todo el campus científico que son "ejemplos paradigmáticos de la transferencia del conocimiento y la vinculación con la sociedad y con Compostela".

También destacó que "este es un proyecto muy importante para el conjunto de Santiago y por eso es que todas las administraciones que estamos aquí presentes tenemos que remar en la misma dirección para que sea una realidad".

Inversión

La nueva facultad supone una inversión de 24 millones de euros, de los cuales la mitad son aportados por la Xunta a través del Plan de infraestructuras 2023-2026, que destina 56 millones de euros a promover la construcción o renovación de instalaciones en las tres universidades públicas.

Rueda recordó la apuesta de la Xunta por dar estabilidad financiera a medio y largo plazo a los campus gallegos con estas ayudas o el Plan de financiación 2022-2026 que va a movilizar 3.100 millones de euros.

Estas medidas permitieron que Galicia fuera la primera comunidad en destinar el 1% de su PIB al ámbito universitario.

Por su parte, la regidora compostelana volvió a tender la mano de la administración municipal para facilitar y hacer que sea posible que esta obra sea una realidad "cuanto antes" y animó a finalizar esta primera fase y a continuar para que la Ciudad de la Salud "sea una realidad".

La previsión es que la nueva facultad, que dará servicio a los más de 1.500 alumnos matriculados en algunas de las enseñanzas que se ofertan, sea una realidad en 2027.