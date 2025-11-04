La Universidade de A Coruña apuesta por descentralizar Medicina con la participación de Santiago y Vigo

El Consejo de Gobierno de la UDC analizó este martes la propuesta para la descentralización de la titulación de Medicina. Un documento compuesto por nueve puntos, que se basan esencialmente en 5 ejes, tal y como explicó el rector de la UDC, Ricardo Cao en su intervención en este órgano de Gobierno.

De esta manera, en el seno de la UDC, se aboga por una descentralización progresiva de la docencia de 4º, 5º y 6º del grado de Medicina, un proceso que afectaría tanto al sistema sanitario como al sistema universitario.

Cao explicó que es muy relevante porque no se trata solo de hacer participar en la docencia a todo el sistema sanitario, poniendo a disposición de una sola facultad a todos los hospitales del SERGAS (descentralización sanitaria), sino que recoge una participación de las tres universidades, cada una de ellas con profesorado propio y con capacidad para coordinar su docencia a través de sus respectivos departamentos (descentralización universitaria).

Dentro del texto presentado se recoge también la propuesta de un concierto único del SERGAS con las tres Universidades para el uso de las instituciones sanitarias, con el fin de que todas las partes implicadas tengan conocimiento del que negocian las demás. Además, ese concierto debe establecer cuáles son las instituciones sanitarias que quedan vinculadas a cada Universidad para la impartición de los estudios de Medicina, respetando el criterio territorial: los hospitales universitarios (CHUAC, CHUS y CHUVI) deben quedar vinculados a las Universidades de sus respectivas áreas sanitarias.

La propuesta de la UDC es que esta descentralización se pueda realizar en dos cursos académicos: 2026/2027 y 2027/2028. Un campo en el que, pese a las divergencias existentes entre las tres instituciones, sería posible llegar a un acuerdo, incidió Cao.

El documento se refiere también a la financiación, de la que dice que los costes de descentralización deben contemplarse por arriba del plan de financiación, un campo en el que hay coincidencia entre las tres instituciones del SUG.

Adelantamiento de la solicitud

Por último, el rector de la UDC, defendió que con el fin de favorecer una fórmula consensuada que permita avanzar en la búsqueda de un acuerdo, la propuesta recoge el compromiso de la Universidade da Coruña de retrasar el envío de la memoria del título de Medicina a verificación hasta el año 2027, pero estableciendo dos cautelas claras:

El incumplimiento de las condiciones, los plazos o la programación de la descentralización establecidos en el acuerdo facultará a la UDC para continuar con el procedimiento de implantación del título de Medicina que ya haya iniciado.

Si durante la vigencia del acuerdo se presentan solicitudes para la implantación del título por parte de otras instituciones, la consellería competente en materia de Universidades deberá comunicarlo a las universidades, y se autorizará de forma inmediata el envío a verificación de las solicitudes presentadas. Este mismo efecto se producirá en el caso de implantación de delegaciones, franquicias o fórmulas equivalentes de entidades privadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para la impartición de la titulación de Medicina.

En este punto, Cao explicó que, en este marco, "desde la UDC entendemos que debemos seguir trabajando en una titulación de Medicina propia que sume al sistema, máxime cuando actualmente no existe absolutamente ninguna garantía de descentralización académica de la única titulación de Medicina actualmente existente y cuando la experiencia vivida nos dice que incluso teniendo un convenio, su cumplimiento precisa ser evaluado cada año".

Por último, añadió que: "Una titulación no se articula de un día para otro, por lo tanto, consideramos que para cubrir esa necesidad existente en el SUG es preciso seguir trabajando en nuestra propuesta, estando dispuestos a retrasar su presentación solo de darse determinadas condiciones".

Inés Rey alega que "hay que huir del centralismo Compostelano"

Esta mañana, durante la presentación del inicio de las obras en el antiguo mercado de Santa Lucía, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se refirió a la posición de la Xunta sobre la descentralización del grado de Medicina en Santiago y defendió que la UDC no debería renunciar a demandar su propia Facultad de Medicina.

"Existe demanda suficiente y profesionales para impartir docencia”, afirmó. "Hay que huir de ese centralismo compostelano que no nos lleva a ningún lado. Hay que entender que Galicia avanza porque hay dos grandes áreas metropolitanas, que son A Coruña y Vigo, que son un motor social, económico y cultural de esta comunidad", añadió.

La regidora insistió en que A Coruña es el polo TIC de referencia y que está a la vanguardia en investigación biotecnológica, en la industria tecnológica y en la docencia universitaria. "Por tanto, no se trata de descentralizar, se trata de implementar una Facultad de Medicina, y que los estudiantes que quieran formarse como médicos puedan hacerlo en su comunidad y en la universidad pública", subrayó.

Rey advirtió de que "lo único que estamos haciendo con esto es expulsar el talento de la comunidad, expulsar a los estudiantes que quieren estudiar Medicina fuera de Galicia; aquellos que pueden pagar una universidad privada la pagan y los que no, quedan en el camino".

"Eso no es favorecer la educación pública, ni los estudios, ni el crecimiento de Galicia. Yo pediría que, por favor, comiencen a mirar hacia el norte y hacia el sur, que somos quienes hacemos crecer esta comunidad autónoma. No entender eso es no entender Galicia, y no entender que el progreso de Galicia no pasa por Santiago de Compostela todo el tiempo", añadió.

La alcaldesa concluyó subrayando que "nadie le va a quitar estudiantes a Santiago de Compostela. Lo único que buscamos es que todos los estudiantes que quieran estudiar Medicina puedan hacerlo en la universidad pública. No acabamos de entender ese planteamiento centralista, pero también egoísta, arcaico, propio de otro tiempo, que va contra el progreso de Galicia".