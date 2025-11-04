La Fundación Barrié ofrece 15 becas para que universitarios gallegos investiguen en centros de referencia internacional

Los seleccionados podrán hacer nueve semanas de prácticas laboratorio en verano de 2026 en instituciones de referencia internacional

La Fundación Barrié acaba de abrir la convocatoria de la sexta edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa que ofrece hasta 15 becas de investigación a estudiantes universitarios gallegos del área de Ciencias de la Vida, con estancias en algunos de los laboratorios más prestigiosos del mundo.

Estas becas permitirán a los seleccionados realizar nueve semanas de prácticas de laboratorio, entre el 22 de junio y el 21 de agosto de 2026, en instituciones de referencia internacional como el Massachusetts General Hospital, la Louisiana State University Health Sciences Center y la Michigan State University (Estados Unidos), así como el University College London (Reino Unido). Estos son los centros y sus facultades:

University College London, División de Medicina (Reino Unido)

University College London, División de Infecciones e Inmunidad (Reino Unido)

Louisiana State University Health Sciences Center, Departamento de Microbiología e Inmunología (Estados Unidos)

Massachusetts General Hospital, Departamento de Neurología (Estados Unidos)

Michigan State University, Facultad de Veterinaria (Estados Unidos)

El programa, dirigido a estudiantes con nacionalidad española y vinculación con Galicia, ofrece apoyo económico completo para cubrir los gastos de viaje, seguro médico, manutención y visado, además del reembolso de las tasas del examen de inglés.

Entre los requisitos, los aspirantes deben estar matriculados en el curso 2025-2026 en titulaciones como Medicina, Biología, Biotecnología, Farmacia, Neurociencia, Veterinaria o Ingeniería Biomédica, entre otras. Durante su estancia, participarán en proyectos reales de investigación biomédica, con acceso a instrumental de vanguardia y bajo la mentorización de expertos internacionales.

Además, los becarios tendrán la oportunidad de asistir a seminarios, journal clubs y otras actividades académicas, y contarán con acceso preferente a los programas de máster y doctorado de las instituciones en las que realicen la estancia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre de 2025, y las bases completas pueden consultarse en la web fundacionbarrie.org/becas-verano.

Con esta iniciativa, la Fundación Barrié reafirma su compromiso con el talento joven gallego y la investigación científica, fomentando la conexión entre Galicia y algunos de los principales centros de innovación biomédica del mundo.