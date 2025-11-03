Médicos del CHUAC reclaman "equidad" con otras áreas sanitarias para impartir docencia en Medicina

Facultativos del complejo universitario de A Coruña (Chuac), con la acreditación necesaria para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, han remitido una carta a las consellerías de Sanidade y de Educación, así como a los rectores de las Universidades de A Coruña (UDC), Santiago de Compostela (USC) y Vigo (UVigo), en la que denuncian "falta de equidad" con sus homólogos de otras áreas sanitarias gallegas en el reparto de plazas de profesorado de Medicina.

En un contexto de negociaciones por la descentralización de la docencia del citado grado entre los tres rectores y la Xunta, los facultativos expresan en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, su "firme y legítima voluntad de participar en la formación de los futuros médicos de Galicia".

"Nuestra aspiración es clara: poder optar a las plazas de profesorado universitario en Medicina en igualdad de condiciones que otros facultativos del sistema público de salud de Galicia", apuntan.

Señalan también que especialistas del área sanitaria de Vigo han podido acceder a plazas de profesorado universitario de Medicina en la USC vinculadas a dicha área e incluso mantener su vínculo docente tras trasladarse la zona de Vigo. En este sentido, denuncian que "sin embargo, en el caso de A Coruña, este avance lamentablemente no se ha producido".

"El resultado es una evidente falta de equidad, que priva a los médicos del Chuac de las mismas oportunidades que sus homólogos de otras áreas sanitarias", señalan. Así, instan a un acuerdo entre las partes para "poner fin a esta situación de inequidad profesional" y permitir, así, su concurrencia a las convocatorias de plazas docentes de Medicina.

Además, explican que las propuestas que han trascendido "basadas en la descentralización y en la creación de unidades docentes con profesorado mixto entre las universidades gallegas" les parecen "razonables, viables y plenamente coherentes con el espíritu de cooperación interuniversitaria que Galicia necesita".

Por ello, añaden que "un desacuerdo en algo como el reparto porcentual de las plazas no puede ser impedimento para solucionar un conflicto de este calado".

"Cualquier otra opción supondrá un freno injustificable para la carrera académica de los profesionales del Chuac y una pérdida de talento docente para el sistema universitario y sanitario gallego", señalan también en una carta suscrita por una veintena de facultativos y facultativas.