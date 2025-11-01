El BNG de A Coruña reclama mejoras urgentes en los colegios San Pedro de Visma y Alborada

La concejala del BNG en A Coruña, Mercedes Queixas, presentó dos ruegos orales para el próximo Pleno municipal en los que solicita al Gobierno local de Inés Rey acometer mejoras urgentes en los CEIP San Pedro de Visma y Alborada, dos centros educativos que, según denuncia, arrastran deficiencias estructurales y problemas de seguridad que afectan a su comunidad escolar.

En el caso del CEIP San Pedro de Visma, Queixas advirtió que el alumnado y las familias sufren a diario problemas de inseguridad vial debido a unos accesos deficientes, con una calzada estrecha, frecuentes atascos y coches estacionados de forma irregular.

Por ello, el BNG pide al ayuntamiento que regule el tráfico durante las horas de entrada y salida, garantizando la seguridad de quienes se desplazan a pie.

Por su parte, el CEIP Alborada presenta dos necesidades urgentes. La primera, la deficiente accesibilidad de las entradas al centro, ya que una escalera que conecta el acceso principal con las aulas de primaria, el comedor y el patio impide el paso a parte del alumnado con movilidad reducida, obligándolos a dar largos rodeos.

El BNG solicita que el Gobierno local, en coordinación con la Consellería de Educación y la dirección del centro, estudie y ejecute las mejoras necesarias, informando además a la ANPA del proceso.

El segundo problema, explicó Queixas, es la falta de un baño adaptado para un alumno de infantil en silla de ruedas, una demanda trasladada al Ayuntamiento hace ya tres años y que sigue sin respuesta.

El partido frentista emplaza al Ejecutivo local a asumir y ejecutar de inmediato las obras necesarias para garantizar la inclusión de este alumno y el cumplimiento de las normas de accesibilidad.