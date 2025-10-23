Las familias del colegio Prácticas de A Coruña se concentrarán por la falta de mantenimiento del centro

Las familias del colegio Prácticas de A Coruña se concentrarán, una vez más, reclamando soluciones por la falta de mantenimiento del centro. El ANPA ha convocado una movilización este viernes a las 08:45 horas a las puertas del colegio bajo el lema "Queremos unha escola segura e digna".

En un comunicado, las familias reclaman que las administraciones implicadas den respuesta a sus demandas, centradas en el mantenimiento y gestión del centro ante las "graves deficiencias que sufriu, sofre e segue a sufrir" el Prácticas.

Pese a haber contactado con Concello y Xunta por vía telemática y oficial, las madres y padres denuncian que no han recibido ninguna respuesta. En el caso del gobierno local afean a la alcaldesa, Inés Rey, que reclame que las obras de mantenimiento requeridas no son competencia municipal y piden plazos para las actuaciones. En el caso del Ejecutivo gallego, señalan la reducción en la partida para Educación de los Orzamentos de 2026 y la inexistencia de una dotación para la reforma integral que necesita el colegio. También critican falta de apoyo por parte de la Universidade da Coruña, ya que el centro está integrado en un espacio universitario.

En contraposición, señalan que tanto el IES Salvador de Madariaga como el IES Rafael Dieste, en el entorno del colegio, sí han recibido aportaciones de 2 millones y 1,7 millones de euros respectivamente.

"As administracións quérennos calados, pero seguiremos mobilizándonos ate que recibamos respostas oficias con prazos e orzamentos concretos para iniciar as obras necesarias e conseguir que o colexio sexa un lugar seguro para as nosas crianzas", afirman.

Ante "promesas incumpridas e nula asunción de responsabilidades", las familias aseguran que seguirán movilizandose por la seguridad y el buen mantenimiento de unas instalaciones a las que acuden niñas y niños de los barrios de Riazor, Labañou y San Roque.

"Solucións para o CEIP de Prácticas xa!", reclaman.