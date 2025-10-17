El compromiso del CITEEC de A Coruña en su aniversario: "25 años mejorando la vida de las personas"

Fotografía de cargos públicos y académicos en el CITEEC de la UDC de A Coruña. Quincemil

Un cuarto de siglo ha consolidado al Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña (UDC) como un valor referencial de Galicia y España en la investigación, transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico en sus ámbitos de trabajo. El alcance de su actividad y el deseo de seguir creciendo y progresando han sido resaltados este viernes en el acto institucional que ha conmemorado los 25 años del centro en el campus de Elviña.

"Imaginar, innovar, vivir y celebrar". Este es el lema que da sentido al CITEEC en su compromiso por generar impacto real en su entorno, anticipar retos del futuro y construir un mundo más sostenible, seguro y habitable. Ha quedado de manifiesto en la intervención de autoridades y en la visita a unas instalaciones que el año pasado fueron reconocidas como centro colaborativo de la Red CIGUS y que aspiran a convertirse en centro de excelencia.

Con un recuerdo especial, mencionándolos por su nombre, a los 153 trabajadores del CITEEC, su director científico, Fernando Martínez Abella, repasó diversos proyectos y trabajos que constituyen el "día a día" del centro de la UDC. Transporte, operaciones portuarias, estudios geológicos, construcción sostenible, procesos de drenaje urbano, aerogeneradores de última generación, reducción de contaminación por plásticos... fueron apuntados por Abella.

"La ingeniería civil abarca todos los aspectos de nuestra vida, y en el CITEEC, con modestia y esfuerzo, trabajamos para mejorar las vidas de las personas", destacó Abella mirando al futuro. "Creemos que nuestras metas son alcanzables, nada se resiste al esfuerzo y la ilusión de hacer las cosas bien. Somos un centro público rentable económicamente y en su compromiso con la sociedad", dijo el director científico.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, calificó el CITEEC como "uno de los pilares" de la institución académica. "Es más que un edificio, es un espacio de encuentro entre la ciencia y la sociedad, entre la transferencia de conocimientos y las necesidades de las personas".

Un momento de la visita al laboratorio de construcción del CITEEC. Quincemil

Cao puso de relieve el alcance de los proyectos en los que trabajan los investigadores del CITEEC, como los relacionados con el mar, los ríos, el medio ambiente, la construcción o la Inteligencia Artificial (IA). "Hoy celebramos la fortaleza de la UDC para transferir conocimiento útil", subrayó.

En su primera visita al CITEEC, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que "los proyectos de ingeniería civil salvan muchas vidas" y elogió el trabajo de investigación desarrollado por los profesionales del centro coruñés.

Rueda aprovechó para recordar que la Xunta invertirá el próximo año un 9,4% en I+D+i a través de los presupuestos autonómicos. "Se está trabajando bien para mejorar la vida práctica de las personas. Las empresas potentes de ingeniería necesitan tener una fuerte base investigadora como esta".

Olas, lluvia, hormigón

La visita institucional al CITEEC por su 25 aniversario incluyó una breve ruta por alguno de los laboratorios de las instalaciones, donde el presidente de la Xunta y otros cargos públicos recibieron explicaciones de proyectos singulares en los que se trabaja.

Zona de olas e investigación marítima del CITEEC de A Coruña UDC

Así, el trayecto pasó por la zona de mar para analizar el movimiento de las olas, el laboratorio hidráulico y el de construcción, con demostraciones sobre experimentaciones.

La construcción y el desarrollo industrial limpio, los transportes inteligentes y la movilidad sostenible, el cambio climático y la gestión de recursos naturales e hídricos, y la transición energética son las cuatro áreas temáticas que desarrolla el personal del CITEEC.

Jerónimo Puertas y Juan Ramón Rabuñal, homenajeados entre Rueda y Cao. UDC

Algunos de los estudios que abarca sus procesos de investigación se centran en la sustitución del cemento por materiales con menor huella de carbono; los sistemas y elementos que hacen más seguro y sostenible el transporte; los modelos de escorrentía superficial urbana; la transición del actual sistema energético a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono; o el funcionamiento de aerogeneradores para mejorar la eficiencia energética.

En el acto del 25 aniversario también fueron homenajeados y reconocidos los anteriores directores del CITEEC, Jerónimo Puertas y Juan Ramón Rabuñal.