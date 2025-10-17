Cerca de 700 alumnos del Liceo La Paz, en A Coruña, aprenden maniobras de reanimación cardiopulmonar

El centro educativo Liceo La Paz, en A Coruña, celebró el pasado 16 de octubre una nueva Jornada de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con motivo del Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco, en la que cerca de 700 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato recibieron formación práctica sobre cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria.

Profesores y estudiantes del Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias del propio centro fueron los encargados de impartir las sesiones, en las que los jóvenes aprendieron las maniobras básicas de soporte vital (SVB) y practicaron los pasos necesarios para atender a una persona en situación de emergencia.

En la organización del evento colaboraron la Asociación Gallega de Técnicos en Emergencias (Asgate) y el Grupo de Investigación SICRUS de la Universidad de Santiago de Compostela, entidades que apoyan cada año esta actividad para fomentar la prevención y la respuesta ante emergencias.