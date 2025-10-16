La Cátedra Inditex-UDC participa en la creación de una nueva norma para medir la sostenibilidad de la IA

La Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos Verdes ha participado en el desarrollo de la nueva especificación técnica UNE0086:2025, un estándar pionero que establece métodos de medición del consumo energético, la huella de carbono, el consumo de agua y el rendimiento de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Esta norma, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia) y la Asociación Española de Normalización (Une), forma parte del Plan Nacional de Algoritmos Verdes (Pnav) y busca promover una IA más transparente, medible y eficiente desde el punto de vista ambiental.

La Cátedra Inditex-UDC participó activamente en el Grupo de Trabajo que desarrolló la norma, a través de la investigadora Susana Ladra, quien aportó su experiencia en el ámbito de los algoritmos sostenibles.

Según explican desde la institución, la UNE0086:2025 representa un hito en la estandarización de la sostenibilidad en IA, ya que proporciona una guía detallada para cuantificar el impacto ambiental de modelos y algoritmos durante todas las fases de su ciclo de vida, tanto en procesos de entrenamiento como de implementación, en entornos locales o en la nube.

En que consiste

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha explicado en un comunicado los detalles de este nuevo estándar.

Así, se incorporan una serie de métricas definidas que incluyen indicaciones para monitorizar las fases más críticas del proceso, como el uso directo de energía y agua, así como la eficiencia en base a los recursos consumidos, buscando reducir el impacto ambiental.

Aunque es una medida a nivel nacional, responde a la demanda de la Unión Europea sobre la necesidad de informar sobre el consumo energético de los sistemas de IA