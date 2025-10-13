Una marea de superhéroes marchan por las calles de Oleiros (A Coruña) contra los recortes en profesorado

Más de medio centenar de padres, madres y alumnos del CEIP Ramón María del Valle Inclán, en Perillo (Oleiros), participaron ayer, domingo 12 de octubre, en la "Andaina por el ensino público de calidade". Todo ello a través de una marcha reivindicativa convocada por el ANPA Valle Inclán para reclamar más profesorado y mejores condiciones en el centro.

La movilización arrancó a mediodía desde el Monumento aos Avós, en el Parque José Martí, y recorrió las calles del barrio hasta llegar al colegio, tras pasar por la conocida rotonda del Che. Durante el recorrido, las familias portaron pancartas y mensajes en defensa de la escuela pública, mientras los más pequeños, muchos disfrazados de superhéroes, dieron color y alegría a una jornada reivindicativa pero también festiva.

Bajo lemas como "Sen mestres, nin os superherois poden voar" o "Superheroe sí, pero necesito reforzos", los asistentes denunciaron la falta de docentes en el centro, una situación que se arrastra desde el inicio del curso.

Las quejas del ANPA vienen de semanas atrás, cuando la comunidad educativa mostró su malestar por la decisión de la Consellería de Educación de denegar la creación de tres grupos en tercero de primaria, lo que ha provocado que los dos grupos existentes superen la ratio máxima de 25 alumnos, con 27 escolares por aula.

Andaina contra los recortes en profesorado

Desde el ANPA insisten en que esta situación pone en riesgo una educación inclusiva y de calidad, afectando al refuerzo educativo, la atención a la diversidad y al desarrollo de proyectos didácticos como la biblioteca, el programa bilingüe, la informática, la robótica o el huerto escolar.

"Se non actuamos agora, os nenos e nenas afrontarán un curso con menos medios ca en anos anteriores", señalaron desde el ANPA.

Apoyo del Concello

El Concello de Oleiros no dudó en manifestar su apoyo a esta iniciativa del CEIP Valle Inclán de Perillo. Ya la semana pasada trasladaron que buscaban tener los "mejores servicios educativos públicos y de calidad para todos los niños y niñas".

Padre e hijo vestidos de superhéroes en la andaina del CEIP Valle Inclán

Asimismo, la agrupación socialista de Oleiros se unió también a la andaina con el objetivo de exigir "terminar con los recortes": "Lamentamos que o centro suplise a carencia cos docentes que foron enviados polo plan MEGA para reforzo educativo, reducindo a atención ao alumnado con diversidade funcional, polo que levaremos ao Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas coas que denunciar, para revertela, a situación de falta de profesorado no CEIP Valle Inclán, e reclamándolle á Xunta solución inmediata ao problema".