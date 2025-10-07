El Campus Industrial de Ferrol acoge un ciclo sobre Inteligencia Artificial y Automática

El Campus Industrial de Ferrol se convertirá durante este mes en un referente del debate sobre automatización, inteligencia artificial y sostenibilidad, con la celebración de la segunda edición del ciclo de conferencias "Auto-Sinerx-IA. La Automática y la Inteligencia Artificial como herramientas para los desafíos de la industria y la sociedad".

La cita está organizada por un grupo de docentes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) con el apoyo de la Vicerrectoría de Divulgación, Cultura y Deporte de la Universidad de A Coruña (UDC).

La primera conferencia se celebrará el lunes 13 de octubre, a las 11:30 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal, bajo el título "Repensando la economía entre la sostenibilidad, la energía y los límites del crecimiento", a cargo de la profesora Rosa María Regueiro, de la Universidad de Santiago de Compostela.

El ciclo continuará el martes 14 de octubre con la intervención de Adriano Mones, director de Phoenix Contact E-Mobility, que profundizará en las infraestructuras inteligentes y la movilidad eléctrica.

Cerrará el programa el 23 de octubre el profesor Juan Manuel Escaño, de la Universidad de Sevilla, quien abordará el impacto de los ciberataques industriales, a los que define como "el enemigo silencioso".

Al igual que en su primera edición, el ciclo está dirigido al alumnado de los grados y másteres de la EPEF, aunque permanecerá abierto a toda la comunidad universitaria y al público general interesado, hasta completar aforo.