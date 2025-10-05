Denuncian "condiciones insostenibles" en el CEIP Novo Mesoiro en A Coruña

Las familias del CEIP Novo Mesoiro han denunciado públicamente la situación crítica que viven alumnos y alumnas debido a la falta de mantenimiento y reparación de infraestructuras básicas, dependientes del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Desde hace más de un año, según han denunciado en un comunicado público, el timbre del centro no funciona, generando problemas de organización y seguimiento de los horarios escolares.

Además, el sistema de ventilación nunca ha funcionado desde la apertura del colegio, lo que obliga a los estudiantes a soportar temperaturas excesivas dentro de las aulas.

Los días 2 y 3 de octubre, por ejemplo, se registraron 28ºC en las aulas de primaria, mientras que la temperatura máxima en la ciudad apenas alcanzó los 22ºC, y los días no fueron soleados.

Según las familias, estas condiciones se deben a la orientación del edificio, el reducido espacio de las aulas y la falta de ventilación, y consideran que representan un riesgo para la salud y el aprendizaje de los alumnos.

Por ello, exigen una respuesta urgente de las autoridades educativas y del Ayuntamiento para garantizar un entorno escolar seguro y adecuado.