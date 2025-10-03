La UDC inviste a María Emilia Casas como Doctora Honoris Causa

La Universidad de A Coruña celebró este viernes un solemne acto académico en el que la catedrática de Derecho, María Emilia Casas Baamonde, fue investida Doctora Honoris Causa, convirtiéndose en la trigésimo primera persona en recibir esta distinción por parte de la institución coruñesa.

El rector Ricardo Cao presidió la ceremonia, acompañado por el catedrático Jesús F. Martínez Girón, que actuó como padrino.

Casas pronunció su discurso bajo el título "El valor del Derecho Comparado y los valores fundamentales del Derecho de la UE", en el que agradeció el reconocimiento y puso en valor la "excelencia académica y compromiso con la sociedad gallega" de la UDC.

En su intervención repasó los retos que afronta el Derecho en la actualidad, como la globalización neoliberal, la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático o los flujos migratorios, además de reclamar que los derechos fundamentales "deben ser universales", con una mención expresa a la situación de Gaza.

El rector subrayó la relevancia de la trayectoria de Casas, que fue la primera mujer en acceder a una cátedra de Derecho del Trabajo en España y en presidir el Tribunal Constitucional, donde asumió la ponencia de más de 400 procesos.

"Abrió caminos que parecían vedados a muchas mujeres", destacó, al tiempo que ensalzó su papel en la configuración del marco gallego de relaciones laborales y su “compromiso ético y cívico con la igualdad, la justicia y la libertad".

Con una carrera pionera, Casas consolidó desde el Constitucional la tutela antidiscriminatoria por razón de género, reforzó la protección de las trabajadoras embarazadas y atribuyó dimensión constitucional a las medidas de conciliación.

Avaló también la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que este año se cumplen dos décadas.