Nace en Santiago el primer Instituto Universitario de Investigación privado del noroeste español

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), con sede en Santiago de Compostela y campus en A Coruña y Vigo, ha anunciado la creación del primer Instituto Universitario de Investigación de carácter privado del noroeste de España.

Esta institución nace con el objetivo de fortalecer investigaciones en marcha de la universidad privada y contará con un plan de desarrollo para incorporar nuevas líneas de investigación.

Desde la UIE explican que trabajará con distintas facultades y con el sistema productivo gallego y nacional y con centros de investigación aplicada concertados con CTAG, ABANCA Innova, Plexus y HM Hospitales. Tendrá su sede en la capital gallega y dependerá funcionalmente del rector y de su comité de coordinación académica.

Miguel Ángel Escotet, rector de la UIE, ha destacado del contexto en el que nace el proyecto que "nuestra producción científica para una universidad tan joven es encomiable y demuestra la pasión y dedicación de nuestro profesorado, no solo a la docencia, sino también a la investigación, la innovación y el voluntariado ambiental y de sostenibilidad, que denotan su firme responsabilidad social universitaria".

La previsión de la universidad privada es establecer nuevos centros asociados con Amazon y Microsoft Ibérica.

El nuevo instituto coordinará las tareas de investigación, subvenciones y desarrollo de la actividad investigadora de la UIE, asistirá las tramitaciones de propuesta de investigación, su presupuesto o financiación y negociará acuerdos externos.

También desarrollará programas de doctorado y postdoctorado en coordinación con las facultades y sus programas académicos, especialmente de carácter interdisciplinar o interfacultades.

En A Coruña y Vigo, la UIE imparte ya Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Administración de Negocios Digitales, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Derecho e Ingeniería de la Empresa y tiene pendiente de verificación Enfermería, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Ciberseguridad.