María Emilia Casas Baamonde durante su investidura como Doctora Honoris Causa de la Universidade de Santiago de Compostela en el 2021. Universidade de Santiago de Compostela

El próximo 3 de octubre, María Emilia Casas Baamonde será investida Doctora Honoris Causa de la Universidade da Coruña (UDC) en un evento que tendrá lugar en el Paraninfo del rectorado a las 12:00 horas. Con este reconocimiento se convertirá en la 31ª Honoris Causa.

Entre los motivos para otorgar este reconocimiento está el haber sido la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del país o haber sido pionera en la aplicación de la perspectiva de género.

La homenajeada pronunciará un discurso que lleva como título O valor do dereito comparado e os valores fundamentais do dereito da UE. Su nombramiento fue ratificado por el Claustro de la UDC el 29 de octubre del 2024, a propuesta del departamento de Dereito Público. Presidirá el acto el rector, Ricardo Cao, y el catedrático Jesús F. Martínez Girón actuará como padrino.

Casas Baamonde ya fue investida Doctora Honoris Causa en la Universidade de Santiago de Compostela, en un acto celebrado en diciembre del 2021.

Una mujer pionera

Entre sus logros consta el haberse convertido en una de las mayores expertas en derecho laboral de España.

En 1998 ingresó como magistrada en el Tribunal Constitucional y en el 2004 fue la primera mujer en presidir el Alto Tribunal, cargo que ocupó hasta el 2010.

Durante su presidencia consolidó la tutela antidiscriminatoria por razón de género y reforzó la protección de las trabajadoras embarazadas, atribuyendo dimensión constitucional a todas las medidas tendientes a facilitar la conciliación laboral y familiar.

Casas, como recuerda la UDC, evaluó también la constitucionalidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género que este año cumple su 20 aniversario. Con ella reconoció las características específicas de este tipo de crímenes, las necesidades de protección de la víctima y el mayor reproche social de las agresiones contra las esposas o parejas.