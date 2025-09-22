La falta de personal de apoyo en el CEIP Vicente Otero de Carral (A Coruña) preocupa a las familias

La situación en el CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral (A Coruña) continúa siendo motivo de protesta. Esta mañana, las familias y miembros del ANPA Ana Lastra López volvieron a concentrarse a las puertas del colegio para reclamar la incorporación de personal en el departamento de Orientación, que abrió el curso el pasado 8 de septiembre con menos recursos que en años anteriores.

La principal queja sigue siendo la falta de cuidador, la reducción a la mitad de las plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y la disminución de horas en Audición y Lenguaje (AL). Según denuncian, la situación deja fuera de cobertura a decenas de alumnos con necesidades educativas especiales.

Durante la protesta, las familias insistieron en que hay menores pendientes de valoración y otros que, pese a informes previos, aún no han recibido atención.

"Vinieron a valorar a un niño y nos dicen que evoluciona, por lo que van a mirar lo del cuidador. Pero faltan dos niños de 4.º de infantil con un 33 % y un 45 % de minusvalía que todavía no vieron, aunque no sería necesaria una nueva valoración", señalaron.

En el caso de PT y AL, la asociación denuncia que 29 familias fueron notificadas de que este curso quedaban fuera de los servicios, mientras que otros 31 niños aún están pendientes de valoración. “Se volvieron a enviar todos los informes, pero no tenemos noticias”, lamentan.

La respuesta de la Xunta

La Consellería de Educación informó que la semana pasada un Equipo de Orientación Específica acudió al centro para iniciar las valoraciones, pero solo uno de los tres alumnos previstos estaba presente, lo que obligará a fijar una nueva visita.

Asimismo, respecto al departamento de Pedagogía Terapéutica, la Xunta ya había indicado al inicio del curso que "la dotación de personal está ajustada a las necesidades del alumnado" y que el especialista estaría "prácticamente la totalidad de su horario en el CEIP Vicente Otero Valcárcel, salvo apoyos puntuales en el CEIP de Tabeaio".