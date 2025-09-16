De Manila a A Coruña: un investigador refuerza la cooperación en sostenibilidad ambiental de la UDC

La Universidad de A Coruña (UDC) recibirá la visita del profesor Rey Donne Papa, investigador de la Universidad de Santo Tomás (Filipinas), en el marco de las acciones de cooperación que ambas instituciones mantienen desde el año 2021.

Durante su estancia en A Coruña, el prefesor Papa, junto con otra integrante de su equipo del College of Science de la Universidad Santo Tomás, la profesora Claudette Agnes, visitarán el CITEEC, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Facultad de Ciencias de la Educación.

Estas visitas servirán como punto de encuentro con personal de grupos de investigación, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de colaboración académica y científica en los ámbitos de la sostenibilidad.

La relación entre la UDC y la Universidad de Santo Tomás se ha consolidado en los últimos años a través de diversas iniciativas, coordinadas por el grupo People-Environment Research, liderado por la profesora Cristina García Fontán. Entre ellas destacan reuniones de trabajo en torno a cuestiones medioambientales y la organización de una conferencia internacional en 2024, que reunió a especialistas de distintas disciplinas para debatir sobre los retos globales en materia ambiental.

La Universidad de Santo Tomás, situada en Manila, Filipinas, fue fundada en 1611 por un fraile dominico español y está considerada la universidad más longeva de Asia en funcionamiento. Con más de 40.000 estudiantes, se la reconoce como la universidad católica más grande del mundo.

Conferencia en el CICA

El profesor Papa también aprovechará la ocasión para impartir una conferencia en el CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología) el 18 de septiembre a las 12:00 horas.

En su ponencia abordará temas de limnología y biodiversidad de aguas dulces, compartiendo aportaciones de investigaciones realizadas en Filipinas y reflexiones aplicables al contexto gallego y europeo. El acto será abierto al público interesado, con acceso prioritario para personal investigador del centro y de la universidad.

Sobre el CICA

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) se creó en 2015 como un centro de investigación en ciencias avanzadas que cuenta con más de 200 investigadores e investigadoras pertenecientes a tres áreas científicas: Biomedicina; Alimentación, Contaminación y Salud; y Nanociencia y Materiales Avanzados.

Desde 2024, el CICA cuenta con el reconocimiento CIGUS de la Xunta de Galicia, que acredita la calidad e impacto de su investigación.

La excelencia investigadora, la transferencia tecnológica y la transmisión de conocimiento a la sociedad forman los tres pilares sobre los que se fundamenta el centro. Está reconocido por la atracción de talento, la visibilidad de la mujer científica y la promoción de la igualdad de género, contando con una presencia femenina superior al 50%.