Las familias del colegio Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) piden abandonar la enseñanza digital

Este lunes, las familias del CEIP Ramón María del Valle Inclán de Oleiros se han concentrado a las puertas del colegio demandando que este deje de formar parte del programa E-Dixgal. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, contempla una educación que combina recursos digitales, como ordenadores, con otros analógicos.

En un comunicado, el ANPA del centro explica que el curso pasado la federación de asociaciones de madres y padres ya realizó un sondeo en el que el resultado mostró la oposición de las familias a este programa.

Este año el consejo escolar del centro votará la continuidad del mismo dentro de la iniciativa. Por este motivo, las familias han convocado la concentración de esta tarde. También cuentan con una cuenta en Instagram y un himno bajo el lema "E-Dixgal non é ensinar" para visibilizar sus demandas.

Fuentes de la consellería de Educación explican que el programa E-Dixgal es voluntario, por lo que el propio colegio puede solicitar dejar de formar parte del mismo.

Por otra parte, la Xunta recuerda que el programa está en una fase de actualización. Entre las novedades, este curso se incorporan libros de texto en Primaria en los centros que así lo solicitaron. Las mejoras se seguirán ampliando el próximo curso, afirman.

Respecto a la incorporación de libros de texto, las familias del Valle Inclán consideran esta medida "insuficiente".

"La OMS recomienda que los niños de 6 a 12 años no superen una hora diaria de exposición a pantallas, un límite que con E-Dixgal se rebasa con creces", denuncian.

Por el momento, cerca de 600 centros educativos gallegos continuan dentro de esta iniciativa, en el que es el segundo año con pérdida de colegios adscritos al programa. Para este curso, hasta 14 centros han optado por dejar de utilizar este modelo híbrido de libros y pantallas.