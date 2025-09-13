El PSdeG denuncia el número insuficiente de plazas en el transporte escolar de Curtis (A Coruña)

La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha denunciado una escasez de plazas en el transporte escolar de Curtis (A Coruña) por una "falta de planificación" de la Consellería de Educación, lo que obliga a familias a utilizar sus vehículos propios para llevar a sus hijos al instituto municipal.

En este sentido, Longueira lo ha puesto de manifiesto a través de un audio remitido a los medios, después de que el pasado viernes acompañase a padres y madres del alumnado que, ante la "saturación" de los buses, se organizaron en vehículos particulares para garantizar que los jóvenes de la parroquia de Teixeiro llegasen a las clases en el IES de Curtis. "La Xunta sigue sin ofrecer una solución", ha reprendido.

La diputada socialista considera que esta "falta de planificación" supone una "vulneración" del derecho a la igualdad de oportunidades en el rural. "Es urgente garantizar un transporte escolar digno, seguro y adaptado a las necesidades reales de la comarca", ha demandado al Gobierno gallego.

La socialista ha recordado que el crecimiento constante del alumnado del IES de Curtis, que pasó de 233 estudiantes en el curso 2020-2021 a 396 en el actual, era "conocido desde hace años", ya que tanto las ANPA como los responsables educativos locales advirtieron reiteradamente del "riesgo de colapso".

En este sentido, según recoge el PSdeG, mismo el Concello de Sobrado se vio obligado el año pasado a sufragar un servicio de taxi para que sus vecinos no quedaran sin asistir a las clases. En este contexto, ha garantizado su "compromiso" con trasladar su denuncia al Parlamento de Galicia, donde expondrá esta situación y pedirá "medidas inmediatas".