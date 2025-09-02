Una treintena de estudiantes de A Coruña viaja a Canadá con el programa Becas Norteamérica

Estudiantes de A Coruña que participan este curso en el programa de las Becas Norteamérica. Concello de A Coruña

Este curso 2025/2026, una treintena de estudiantes de A Coruña cursará el primer año de Bachillerato en Canadá gracias al programa de Becas Norteamérica del Concello de A Coruña. En la madrugada de este mismo martes, los alumnos y alumnas emprendieron el viaje desde el Coliseum coruñés desde donde partieron al aeropuerto de Porto Sá Carneiro para poner rumbo al país americano.

El concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, deseó suerte a los estudiantes en esta nueva etapa y destacó la medida impulsada por el Concello desde hace más de 20 años como "pioneira a escala municipal" para favorecer "que a mocidade coruñesa curse estudos no estranxeiro, adquira un dominio avanzado da lingua inglesa e, de paso, coñeza e viva polo miúdo a cultura e sociedade do país de acollida".

"É unha ocasión inmellorable para se desenvolver e evolucionar, tanto no referente á formación académica como en termos persoais", afirmó Borrego, antes de recordar que el Concello seguirá a disposición del alumnado durante su estancia en Canadá.