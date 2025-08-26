La UDC percibe más de 5 millones de euros para impulsar proyectos de investigación de excelencia

La Universidade da Coruña acaba de conseguir un total de 5,1 millones de euros en la convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas convocada por la Xunta de Galicia, una cifra que supone un incremento en la captación de estos fondos por parte de la UDC de más del 40% con respecto a la convocatoria anterior.

Esta línea de ayudas se centra en la consolidación y estructuración de unidades de investigación en las universidades públicas de Galicia, en sus tres modalidades: Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecimiento y Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente.

En esta edición obtuvieron financiación un total de 8 Grupos de Referencia Competitiva (GRC), con un apoyo de 3,1 millones de euros; 10 en la modalidad de Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC), que recibirán más de un millón de euros. Finalmente, en el caso de los Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, nueve fueron las candidaturas que obtuvieron financiación para sus proyectos, con un total de 935.000 euros.

Del total de las 27 candidaturas seleccionadas, 8 están adscritas al CITIC (Centro de Investigación TIC); otras 8 al CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología); 4 al CITEEC (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil), 2 al CITENI (Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales). A estas se suma 1 de personal investigador de excelencia adscrito al CISPAC (Centro Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales) y otras cuatro que no están vinculadas a ningún centro de investigación.

Tres modalidades

La convocatoria resuelta por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional abarca el apoyo a Grupos de Referencia Competitiva (modalidad A), grupos con una trayectoria muy consolidada y liderados por personal científico reconocido; a Grupos con Potencial de Crecimiento (modalidad B), que aún se están formando y con trayectorias investigadoras incipientes en busca de la excelencia, y a Proyectos de Personal Investigador con trayectoria excelente (modalidad C), dirigidos a investigadores de alto impacto que aún no lideran grupos.

Estas ayudas se destinan a cubrir la contratación de personal investigador o auxiliar, herramientas de gestión del conocimiento e información, pequeño equipamiento inventariable y material fungible, material bibliográfico y matrículas e inscripción en cursos, congresos y seminarios, así como estancias, entre otros.