Las universidades de Vigo y A Coruña acogen programas para personas con discapacidad intelectual

Las universidades de A Coruña y Vigo desarrollarán programas de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual en el marco de la novena convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, publicada recientemente y diseñada para el curso académico 2025-26, tal y como ha informado en nota de prensa.

La iniciativa, que se lleva a cabo por noveno año consecutivo, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

Completan la lista de las 31 universidades españolas seleccionadas en total para el próximo curso académico, las universidades andaluzas de Granada, Sevilla, Pablo de Olavide, Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva y Almería, las universidades las madrileñas de Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, y CEU San Pablo, las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramón Llull, las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca, las valencianas de Miguel Hernández y Jaume I, y las de Murcia y la Católica de Murcia.

También participarán en el proyecto las universidades de Castilla-La Mancha (Albacete), Cantabria, Oviedo, Pública de Navarra, Extremadura, y San Jorge de Zaragoza.

Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad del empleo con apoyo

Asimismo, tendrán que proporcionar a estos jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada. Todo esto porque el objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.

Balance de ediciones

Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las ocho primeras ediciones más de 2.500 jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria.

Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.

Fundación ONCE quiere lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad.

Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.