La Xunta avanza que la atención en educación a las familias vulnerables se hará por otras vías

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha avanzado que la atención a familias vulnerables "se va a seguir haciendo, solo que con otra modalidad" tras anunciar a finales de julio la supresión de la Rede de Acompañamento e Orientación Persoal e Familia (Raogal), por la finalización de fondos europeos.

Preguntado por los medios de comunicación durante un acto este martes, el conselleiro ha explicado que Raogal fue un servicio "experimental" que se puso en su momento, pero "no va a desaparecer la atención, ni va a desaparecer la preocupación que tiene la Xunta por tener el sistema educativo más equitativo de España".

Asimismo, ha explicado que era un proyecto que estaba financiado con fondos europeos, de manera "experimental" y ahora "lo van a sustituir por otro sistema que posibilite seguir haciéndolo mismo con otra modalidad".

Raogal, según su normativa, era una iniciativa dedicada a dar acompañamiento, motivación y seguimiento personalizado a los niños más vulnerables e implicar a su entorno familiar para prevenir el fracaso escolar.

El programa era financiado por el Ministerio de Educación a través de unos fondos europeos que ya se terminaron. La Consellería, consultada por Europa Press, subraya que, pese a que sí lo pidió, "no se le dio continuidad".

De hecho, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había anunciado el pasado mes de mayo la consolidación de Raogal cuando presentó la nueva estrategia de inclusión educativa.